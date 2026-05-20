Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị hạn chế, chỉ giao dịch nửa phiên

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa ban hành quyết định chuyển cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Theo quyết định, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 26/5.

Trước đó, HoSE đã chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, có hiệu lực từ ngày 13/5, do Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 30 ngày.

Phản hồi, Hóa chất Đức Giang cho biết, ngày 8/5 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hiện, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đang được gấp rút triển khai. Ngay sau khi báo cáo được ký và phát hành, Hóa chất Đức Giang sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Việc này dự kiến hoàn tất trong quý II.

Theo thông tin mới nhất, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chính thức có chủ tịch HĐQT mới. Cụ thể, công ty bầu ông Đào Hữu Kha, em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, giữ chức chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Hữu Kha đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 6 công ty con hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, bất động sản và thể thao.

Nhân sự cấp cao được Hóa chất Đức Giang kiện toàn sau gần hai tháng kể từ khi cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.