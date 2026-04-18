Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang rơi vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện cảnh báo, sau khi vừa bị loại khỏi danh sách đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trước đó.

Theo quyết định do HoSE ban hành ngày 16/4, cổ phiếu DGC sẽ chính thức bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/4. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, mã này cũng đã bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ (margin) do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn. Theo quy định hiện hành, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký báo cáo, nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Đáng chú ý, việc trễ hạn của Hóa chất Đức Giang diễn ra trong bối cảnh công ty vướng vào lùm xùm pháp lý.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại doanh nghiệp này cùng các đơn vị liên quan, với các cáo buộc như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu và sổ sách kế toán đã bị cơ quan chức năng niêm phong và thu giữ, khiến doanh nghiệp không đủ dữ liệu để hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Phía Hóa chất Đức Giang cho biết đây là tình huống bất khả kháng, đồng thời đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, xin gia hạn thời gian nộp báo cáo sau mốc 30/3. Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo và công bố thông tin ngay khi các điều kiện cho phép.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC tiếp tục chịu áp lực. Kết phiên 17/4, mã này dừng ở mức 54.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,73% so với phiên trước, với thanh khoản đạt hơn 2,6 triệu đơn vị.

Đây cũng là vùng giá thấp nhất của DGC trong hơn ba năm qua, kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp xuống còn khoảng 20.697 tỷ đồng.