Công bố hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế, có đơn vị nợ vài trăm đồng

Các đơn vị thuộc Thuế TPHCM (Bộ Tài chính) mới đây đã công bố danh sách người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác với ngân sách Nhà nước tính đến tháng 3.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Đứng thứ 2 trong danh sách là Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng…

Các doanh nghiệp trong nhóm nợ thuế lớn này đều từng vướng khó khăn tài chính, dự án tồn đọng hoặc các sai phạm nghiêm trọng.

Đơn cử, khoản nợ của Công ty Liên Doanh Vũng Tàu Paradise kéo dài từ tháng 11/2025. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu (cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 97 triệu USD. Hay như Xuyên Việt Oil liên quan đại án xăng dầu gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước…

Trong danh sách nợ thuế do Thuế TPHCM công bố còn có nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn. Đơn cử, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà nợ hơn 895 tỷ đồng, Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines nợ hơn 567 tỷ đồng. Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 210 tỷ đồng, Công ty giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng…

Đáng chú ý, trong danh sách này có những doanh nghiệp nợ thuế rất nhỏ, thậm chí dưới 10.000 đồng, như Công ty TNHH MTV Logistics Như Ý nợ 2.303 đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu International Business Alliance Việt Nam nợ 2.400 đồng, Công Ty TNHH Đông Y Nhân Việt nợ 2.500 đồng…

Công ty TNHH Thương mại Lê Trung Việt nợ 2.510 đồng, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phan Hữu nợ 3.863 đồng, Công Ty TNHH Một Thành Viên Chim Sáo nợ 5.400 đồng, Công ty TNHH Hồng Sần nợ 7.000 đồng, Công ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Hoàng Đạt Phát nợ 7.000 đồng, Công ty TNHH Thuận Anh Eton (NTNN) nợ 7.537 đồng, Công ty TNHH Quốc Tế Sam-A nợ 8.000 đồng…

Một số đơn vị nợ thuế dưới 1.000 đồng, như Công ty cổ phần đầu tư Đại Hoà Phú nợ 83 đồng, Công Ty TNHH Landscape Modeling nợ 250 đồng, Công ty TNHH Khoa long nợ 446 đồng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo và truyền thông Minh Kha nợ 511 đồng, Công ty cổ phần GRACEWAY nợ 581 đồng, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Phở sạch nợ 600 đồng…

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Song An nợ 690 đồng, Công ty TNHH ASIA PERFORMANCE nợ 777 đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Nguyên Tùng nợ 900 đồng…