Hoá chất Đức Giang ra thông báo về việc Chủ tịch Đào Hữu Huyền bị khởi tố

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Theo thông báo ngày 17/3, Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai - đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố và bắt tạm giam về 2 tội là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (trái) (Ảnh: DGC).

Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; bà Hoàng Thủy Hà, Kế toán và bà Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; ông An Văn Bằng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và bà Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Chi nhánh Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ông Đặng Tiến Đức, Giám đốc và bà Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC trong phiên 17/3 giảm sàn, với dư bán cuối phiên hơn 13 triệu cổ phiếu. Hai mã trong hệ sinh thái là TSB và PAT cũng giảm sâu. Diễn biến này xuất hiện sau khi thông tin liên quan đến vụ việc được công bố.

Phiên giao dịch 17/3, mã DGC của Tập đoàn hóa chất Đức Giang giảm sàn xuống còn 68.800 đồng/đơn vị với khối lượng giao dịch hơn 7,7 triệu cổ phiếu. Áp lực bán gia tăng khi mã này dư bán giá sàn hơn 12,5 triệu đơn vị vào cuối phiên.

Trước khi xuất hiện phiên bán tháo hôm nay, vào cuối năm 2025, cổ phiếu hóa chất Đức Giang cũng từng giảm sàn 3 phiên liên tiếp vào các ngày 16-18/12, xảy ra tình trạng dư bán giá sàn hàng triệu đơn vị. Sau đó, cổ phiếu này được "cứu" và giao dịch bình thường trở lại. Gần đây, vào ngày 10/3, cổ phiếu "vua hóa chất" còn tăng trần lên 75.900 đồng/đơn vị.