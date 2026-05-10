Ngân hàng Trung ương bán vàng: Dấu hiệu đảo chiều hay cơ hội?

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng Trung ương hiện nắm giữ khoảng 38.000 tấn vàng. Khối lượng này tương đương gần 1/5 tổng lượng vàng từng được khai thác trên toàn cầu. Với mức giá hiện tại, khối tài sản này trị giá xấp xỉ 5.700 tỷ USD.

Chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ khoảng 1% trong kho dự trữ này cũng đủ tạo ra một cơn sóng thần trên thị trường nếu không có lực cầu hấp thụ tương ứng.

Chính vì quy mô khổng lồ đó, mỗi khi xuất hiện thông tin một quốc gia bán vàng, giới đầu tư thường rơi vào trạng thái hoang mang. Tuy nhiên, việc áp dụng tư duy giao dịch ngắn hạn để giải mã các quyết định mang tầm vóc quốc gia thường dẫn đến những sai lầm tốn kém.

Giải mã nghịch lý xả hàng giữa cơn sốt giá

Trong giai đoạn 2022-2024, các ngân hàng Trung ương là động lực chính đẩy giá kim loại quý lên các đỉnh cao mới khi mua vào hơn 1.000 tấn mỗi năm. Bước sang năm 2025, lực cầu này vẫn duy trì sức mạnh với 863 tấn vàng được gom thêm. Thế nhưng, ngay giữa làn sóng mua sắm lịch sử đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại nổi lên như những bên bán ròng đáng chú ý nhất trong năm 2026.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại đây là dấu hiệu dòng tiền lớn đang tháo chạy. Thực tế, các đợt bán vàng của ngân hàng Trung ương hiếm khi xuất phát từ góc nhìn đầu cơ hay đánh giá tiêu cực về giá trị của vàng. Các quyết định này gần như luôn bắt nguồn từ áp lực kinh tế nội địa.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngân hàng Trung ương nước này phải giảm lượng vàng nắm giữ để bảo vệ đồng nội tệ. Trong bối cảnh đồng lira trượt giá, vàng đóng vai trò là tài sản dự trữ cuối cùng nhờ tính thanh khoản cao và khả năng chuyển đổi nhanh chóng sang ngoại tệ mạnh mà không chịu rủi ro đối tác.

Trường hợp của Nga lại phản ánh một cuộc khủng hoảng tài khóa. Dưới sức ép từ các lệnh cấm vận quốc tế kéo dài và chi phí chiến tranh leo thang, nhu cầu thanh khoản bằng tiền mặt trở nên cấp bách. Vàng trở thành một trong số ít tài sản nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống tài chính phương Tây có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền.

Báo cáo của công ty phân tích Natixis cũng củng cố góc nhìn này khi nhận định các đợt bán ra chủ yếu nhằm bảo vệ đồng nội tệ hoặc tài trợ cho các hóa đơn nhập khẩu năng lượng.

Nói cách khác, việc xả bán không chứng minh vàng mất giá trị. Ngược lại, nó khẳng định vàng vẫn là công cụ cứu cánh hoàn hảo nhất khi một nền kinh tế bị dồn vào thế chân tường.

Bài học lịch sử về nghệ thuật truyền thông

Điều thực sự quyết định tác động của một đợt bán vàng lên giá cả không phải là khối lượng, mà là cách thức tổ chức và mức độ minh bạch. Lịch sử thị trường tài chính từng chứng kiến hai kịch bản trái ngược hoàn toàn.

Năm 1999, Bộ trưởng Tài chính Anh Gordon Brown công bố kế hoạch bán 395 tấn vàng. Quyết định này được đưa ra công khai từ rất sớm trong lúc giá vàng đang ở vùng đáy 20 năm. Việc thiếu phối hợp và truyền thông kém đã tạo cơ hội cho giới đầu cơ cơ hội đón đầu nguồn cung. Kết quả là giá vàng lao dốc 13% chỉ trong 3 tháng tiếp theo. Cú sập giá này xảy ra ngay cả khi chưa có một ounce vàng nào thực sự được bán ra thị trường.

Cơn hoảng loạn chỉ chấm dứt khi 15 ngân hàng Trung ương châu Âu ký Thỏa thuận Washington, cam kết giới hạn lượng vàng bán ra ở mức 400 tấn mỗi năm. Ngay lập tức, niềm tin quay trở lại và giá bật tăng mạnh mẽ.

Một thập kỷ sau, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng bán ra 403,3 tấn vàng trong giai đoạn 2009 đến 2010. Khối lượng tương đương nhưng kết quả hoàn toàn khác biệt. IMF thực hiện giao dịch theo một lộ trình minh bạch, chủ yếu bán trực tiếp cho các ngân hàng Trung ương khác như Ấn Độ, Sri Lanka hay Bangladesh thông qua các thỏa thuận ngoài thị trường. Lần này, giá vàng gần như không xuất hiện bất kỳ biến động tiêu cực nào.

Tín hiệu ngầm từ những định chế gom hàng

Nếu gạt bỏ những trường hợp ngoại lệ đang gặp khó khăn về tài khóa, bức tranh toàn cảnh của thị trường vàng 2026 vẫn được thống trị bởi xu hướng tích lũy dài hạn.

Dữ liệu cho thấy lượng mua vào đang áp đảo lượng bán ra với tỷ lệ lên tới 35 lần. Chỉ riêng trong tháng 2 năm 2026, lượng mua ròng đã đạt 27 tấn. Ngân hàng Trung ương Ba Lan tiếp tục là điểm sáng khi mua thêm hàng chục tấn vàng để hiện thực hóa mục tiêu dự trữ 700 tấn vì lý do an ninh quốc gia. Trung Quốc, Ấn Độ cùng ngân hàng Trung ương của hơn 20 quốc gia khác cũng đang miệt mài gom hàng.

Theo dự báo được J.P. Morgan đưa ra hồi đầu năm, xu hướng mua vàng của các ngân hàng Trung ương trong năm 2026 có thể chạm mốc 800 tấn.

Động lực phía sau làn sóng này đến từ sự thay đổi trong trật tự tiền tệ toàn cầu. Xu hướng phi đôla hóa đang tăng tốc mạnh mẽ sau sự kiện hàng trăm tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa. Các quốc gia nhận ra rằng những tài sản giấy nằm trong hệ thống tài chính phương Tây có thể bị vô hiệu hóa chỉ sau một đêm.

Cùng với đó, lạm phát dai dẳng và sự phân mảnh địa chính trị càng khiến niềm tin vào tiền pháp định suy giảm. Vàng không còn đơn thuần là một công cụ đầu tư chiến thuật, mà đã trở thành mỏ neo chiến lược cho an ninh tài chính quốc gia.

Rủi ro giảm giá sâu chỉ thực sự hiện hữu nếu các quốc gia thuộc nhóm G10 như Mỹ, Đức, Pháp đồng loạt xả bán vàng với quy mô lớn thiếu phối hợp. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy kịch bản này sẽ xảy ra.