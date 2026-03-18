Hành trình xây dựng đế chế nghìn tỷ của Chủ tịch Hóa chất Đức Giang

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 14 bị can, trong đó có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, sinh năm 1956, quê tại Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân hóa học Trường Đại học Tổng hợp.

Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (tiền thân là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang) hoàn tất cổ phần hóa vào tháng 4/2004, ông Huyền cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã mua lại cổ phần và nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp.

Trong sự nghiệp, ông Huyền đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Đức Giang. Từ năm 1993 đến tháng 4/2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh. Giai đoạn từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2019, ông giữ đồng thời hai vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2018, ông làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2017, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai. Từ tháng 9/2018 đến nay, ông là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, ông cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Sau đó, từ tháng 3/2020 đến nay, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của tập đoàn này. Ngoài ra, từ tháng 6/2018 đến nay, ông cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hiện Hóa chất Đức Giang giữ vị thế dẫn đầu trong ngành hóa chất với công suất thiết kế phốt pho vàng đạt khoảng 69.800 tấn mỗi năm, tương đương 56% tổng công suất toàn thị trường trong nước. Doanh nghiệp đồng thời là nhà xuất khẩu axit photphoric lớn nhất Việt Nam.

Hoạt động sản xuất của tập đoàn trải rộng trên nhiều địa bàn, trong đó Lào Cai đóng vai trò trung tâm, tập trung khai thác quặng apatit và sản xuất các sản phẩm chủ lực như phốt pho, axit, phân bón, đạm và các hóa chất cơ bản.

Ông Đào Hữu Huyền hiện là cổ đông lớn nhất tại Hóa chất Đức Giang, sở hữu gần 70 triệu cổ phiếu DGC, chiếm 18,38%. Tạm tính theo mức giá chốt phiên 17/3 là 68.800 đồng/cổ phiếu, khối tài sản của ông Huyền tương đương hơn 4.800 tỷ đồng.

Ngoài ông Huyền, các thành viên trong gia đình như bà Nguyễn Thị Hồng Lan (vợ ông Huyền), ông Đào Hữu Kha (em trai), bà Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu) cùng 2 người con cũng nắm giữ hàng triệu cổ phiếu, củng cố vị thế nhóm cổ đông chi phối tại doanh nghiệp.

Từ năm 2018, sau quá trình tái cấu trúc, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận bước tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu lần đầu vượt mốc 6.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá tiếp theo.

Đỉnh cao tăng trưởng được ghi nhận vào năm 2022, khi doanh thu đạt 14.444 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 6.037 tỷ đồng. Dù lợi nhuận những năm sau đó có điều chỉnh giảm so với mức kỷ lục, doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Riêng năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu 11.267 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với năm trước, cho thấy sự ổn định và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.