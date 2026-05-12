Nghịch lý nhà băng vừa cắt giảm 3.000 người vừa tuyển mới: Điều gì diễn ra?

Quý I, VietinBank (mã chứng khoán: CTG) tiếp tục đóng cửa số lượng lớn phòng giao dịch. Cuối tháng 3, ngân hàng có 157 chi nhánh và 827 phòng giao dịch, giảm 18 phòng giao dịch so với cuối năm 2025.

Nghịch lý đóng loạt chi nhánh, cắt giảm gần 3.000 nhân sự song vẫn tuyển mới hàng nghìn người

Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này đã chấm dứt hoạt động 108 phòng giao dịch. Như vậy, trong hơn một năm qua, Big4 này đã đóng cửa tới 126 phòng giao dịch. Số lượng chi nhánh của VietinBank vẫn được giữ nguyên với 157 chi nhánh.

Tại BIDV, cuối năm 2025, ngân hàng có 175 chi nhánh và 928 phòng giao dịch, cũng cắt giảm 6 chi nhánh so với năm 2024.

Diễn biến tại khối ngân hàng tư nhân cũng tương tự. Tại Sacombank (mã chứng khoán: STB) cuối tháng 3 có 109 chi nhánh và 426 phòng giao dịch, cắt giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024. Song song với việc cắt giảm mạng lưới giao dịch, nhà băng này còn cắt giảm tới khoảng 4.000 nhân sự trong 3 năm trở lại đây.

Riêng quý đầu năm nay, 2.700 nhân sự ngân hàng này đã bị cắt giảm. Nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp quy mô nhân sự trong quý đầu năm, quy mô lên đến 3.000 người trong 3 tháng qua.

Thống kê có Ngân hàng Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) giảm từ 18.836 xuống 18.600 nhân viên, tương ứng giảm 236 người. VIB giảm 242 người, còn 10.036 nhân viên, hay Eximbank (mã chứng khoán: EIB) giảm 224 người, xuống còn 5.917 nhân sự. Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV giảm 225 nhân sự xuống còn 29.048 người...

Dù xu hướng chung là giảm, một số ngân hàng vẫn mở rộng đội ngũ nhân sự trong quý I.

VPBank tăng thêm 278 nhân viên, nâng tổng số cán bộ nhân viên lên 29.046 người, gần tương đương BIDV và trở thành một trong hai ngân hàng có quy mô nhân sự lớn nhất hệ thống. Techcombank cũng tăng 241 nhân sự sau 3 tháng đầu năm, nâng tổng số nhân viên lên 12.946 người, tăng 1,9% so với cuối năm trước.

Ngoài ra, HDBank tăng thêm 192 người, lên 18.465 nhân sự; LPBank tăng 142 người, đạt 9.739 nhân viên; ABBank tăng 82 người…

Điều gì đang xảy ra?

Tại kỳ họp cổ đông thường niên tháng 4 vừa qua, lãnh đạo một ngân hàng tư nhân đã có lý giải về hiện tượng này. Ông cho biết, các công việc mang tính lặp lại như nhập liệu hay xử lý hồ sơ thủ công đang dần được thay thế bằng công nghệ. Nhiều quy trình trước đây mất hàng giờ xử lý nay chỉ còn vài phút nhờ hệ thống tự động hóa, kéo theo nhu cầu lao động ở nhóm công việc giản đơn giảm mạnh.

Theo đó, ngân hàng sẽ cắt giảm nhân sự gián tiếp ở các vị trí mang tính lặp lại, đồng thời tăng cường lực lượng kinh doanh trực tiếp. Song song, các nhà băng cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và AI.

Hay trường hợp tại VietinBank, theo báo cáo tài chính quý I, ngân hàng dù đóng cửa nhiều chi nhánh nhưng lại tuyển dụng mạnh khi bổ sung thêm 2.225 nhân sự chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Động thái đóng cửa chi nhánh được ngân hàng lý giải nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiều đơn vị, đồng thời triển khai các phương án kiện toàn nhằm tinh gọn những bộ phận có chức năng tương đồng hoặc hoạt động chưa hiệu quả. Mục tiêu là tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, xử lý và thu hồi nợ, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo giới chuyên gia, việc các ngân hàng đồng loạt cắt giảm chi nhánh, phòng giao dịch không phải là dấu hiệu thu hẹp hoạt động mà phản ánh quá trình tái cấu trúc trong bối cảnh mới.

Sự phát triển nhanh của ngân hàng số khiến nhu cầu giao dịch trực tiếp giảm mạnh, làm suy yếu vai trò của mạng lưới vật lý truyền thống. Đồng thời, áp lực tối ưu chi phí cũng buộc các nhà băng phải loại bỏ những điểm hoạt động kém hiệu quả.

Về dài hạn, mô hình ngân hàng sẽ dịch chuyển sang cấu trúc gọn nhẹ, dựa nhiều hơn vào nền tảng công nghệ và dữ liệu. Đây là bước chuyển phù hợp với xu hướng chung của ngành tài chính toàn cầu.