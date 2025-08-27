Cổ phiếu FPT tăng sau khi Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ông Trương Gia Bình

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/8, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT tiếp tục ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ với mức tăng 5%, đạt 105.000 đồng/đơn vị. Giá trị giao dịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu này tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV).

Theo đó, Thủ tướng giao ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT cùng ông Don Lam - Nhà sáng lập VinaCapital cùng các thành viên khác của Ban IV nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và vận hành quỹ nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng. Ban IV báo cáo Thủ tướng trong tháng 8.

Cùng với đà tăng giá, cổ phiếu FPT cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 293 tỷ đồng, đối ngược xu hướng "xả hàng" ồ ạt trên thị trường chung. Khối ngoại bán ròng hơn 4.063 tỷ đồng, tập trung ở các mã HPG, VPB, CTG, VCB, SSI...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài FPT, cổ phiếu VCB (Vietcombank) sáng nhất trong nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 khi tăng trần ngay từ đầu phiên, lên 69.100 đồng/đơn vị. Khối lượng giao dịch của mã này cũng vượt 31 triệu đơn vị, tương ứng 2.100 tỷ đồng, dư mua giá trần 4,1 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,15 điểm, lên 1.672,78 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 47.000 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản có nhiều cổ phiếu tăng giá ấn tượng, đặc biệt kể đến như DXG (Đất Xanh) và IJC (Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) đều tăng trần; DXS (Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh) tăng 6,2%... Tuy nhiên, ngành vẫn chịu áp lực bởi đà giảm của một số ông lớn như VHM (Vinhomes), KBC (Kinh Bắc), BCM (Becamex IDC), CII (Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM)...