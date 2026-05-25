Cổ phiếu công ty lương thực tăng trần 2 phiên sau khi lên sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/5, cổ phiếu AAN của Công ty Lương thực A An tiếp tục tăng trần sau ngày chào sàn vào cuối tuần trước. Như vậy 2 phiên sau niêm yết, cổ phiếu đã chinh phục sắc tím. Công ty này đã đưa 65 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE, giá tham chiếu ngày đầu tiên là 15.000 đồng/đơn vị. Chốt phiên hôm nay, mã này có giá 19.250 đồng/đơn vị.

Được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ thực góp ban đầu 100 tỷ đồng, đến nay doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng, sở hữu và nắm giữ các nhà máy gạo tại một số tỉnh thành như An Giang và Đồng Tháp.

AAN là một trong 3 cổ phiếu hiếm hoi tăng trần trên sàn HoSE hôm nay, cùng với SMA (Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn) và VNE (Tổng Công ty Xây dựng điện Việt Nam). Tuy nhiên, số cổ phiếu giảm điểm chiếm ưu thế áp đảo dù chỉ số chung giữ sắc xanh. VN-Index hôm nay tăng 8,9 điểm lên 1.886,03 điểm. Thanh khoản ở mức thấp, đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup dẫn dắt chỉ số, riêng VIC và VHM đóng góp hơn 6,6 điểm vào chỉ số chung. Tiếp đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng như ACB, LPB, HDB, TCB...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1.907 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như MSB, HPG, ACB, FPT, KDH, VND. Các mã được mua ròng mạnh gồm MSN, HDB, VIC, VHM, VCB.