Loạt cổ phiếu "đại gia" dầu khí giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/5, đồng loạt các cổ phiếu họ dầu khí giảm sàn trong sự ngỡ ngàng của giới đầu tư. Có thể kể đến như BSR, PLX, PVD, GAS... dù một số phiên trước đây, các cổ phiếu này còn tăng trần và ảnh hưởng tích cực đến chỉ số.

Không chỉ giảm hết biên độ, các mã còn dư mua giá sàn hàng trăm nghìn cổ phiếu, thậm chí tới 4 triệu đơn vị đối với BSR.

Ngoài nhóm này, thị trường cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh với các cổ phiếu ngân hàng. Nhiều mã thậm chí còn trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến đà giảm của thị trường hôm nay, như VPB, HDB, TCB, LPB, MBB, ACB, VIB.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM (Vinhomes) hỗ trợ tích cực nhất đến chỉ số chung, cùng với các mã khác trong "họ" Vingroup như VRE, VPL, VIC.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 705 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng nhiều nhất đều trong nhóm giảm điểm, như MBB, SSI, ACB, VPB, MWG, CTG. Ngược lại, VCB, VIC, GEX và VIX tăng điểm được mua ròng mạnh nhất.

Chốt phiên, VN-Index giảm hơn 15 điểm, về 1.912,93 điểm. Thanh khoản sàn HoSE được cải thiện đáng kể so với hôm qua, lên 32.358 tỷ đồng. Sắc đỏ phủ khắp các sàn khi số lượng cổ phiếu giảm điểm chiếm ưu thế.