Chứng khoán tăng 27 điểm, lực đẩy nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/5, thị trường được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Cổ phiếu VIC tăng 3,98%, đóng góp 13,22 điểm vào đà tăng chung của chỉ số; còn VHM đóng góp hơn 3 điểm.

VN-Index chốt phiên tăng hơn 27 điểm, vọt lên 1.925,46 điểm. Kết quả này đi ngược lại diễn biến giảm điểm của phiên sáng, cũng giúp kéo chỉ số bật ngược trở lại vượt 1.900 điểm đã mất đi trong phiên hôm qua. Thanh khoản sàn HoSE duy trì ở mức 22.155 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đà tăng của thị trường cũng được lan rộng. Sàn HoSE có 165 mã tăng giá so với 128 mã giảm điểm. Sáng nhất nhóm VN30 hôm nay là cổ phiếu FPT khi giữ đà tăng mạnh nhất, tương đương 4,53%, lên 73.900 đồng/đơn vị. Mã này cùng với 2 cổ phiếu "họ" Vingroup kể trên, nằm trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Điểm đặc biệt của thị trường hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại sau nhiều ngày miệt mài bán ròng. Giá trị mua ròng hơn 277 tỷ đồng, tập trung vào các mã tăng điểm mạnh như VIC, MSN, SSI, BSR, ACB, CTG, VPB. Ngược lại, khối ngoại bán ròng VHM, TCB, FPT, GEE, VND.