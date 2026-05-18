Chứng khoán tăng điểm cuối phiên, cổ phiếu dầu khí thăng hoa

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần (ngày 18/5), thị trường rơi vào trạng thái điều chỉnh từ sớm. Sau đó vào buổi chiều, chỉ số dần hồi phục và lấy lại sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index vẫn tăng 6,34 điểm lên 1.927,94 điểm. Tuy vậy, số lượng cổ phiếu tăng điểm vẫn bị áp đảo. Sàn HoSE có tới 178 mã giảm giá, cao hơn so với 135 mã tăng giá, 56 mã đứng yên.

Áp lực của thị trường dồn vào bộ đôi cổ phiếu VHM - VIC. Hai mã này lấy đi 6,94 điểm của chỉ số chung. Sau đó là các mã MWG, STB, ACB, PNJ, MSN, VRE, MBB...

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí là "ngôi sao sáng" của thị trường hôm nay, khi đồng loạt nhiều mã trong nhóm ảnh hưởng tích cực tới chỉ số, như BSR, GAS, PLX. Đặc biệt, PLX tăng hết biên độ lên 45.150 đồng/đơn vị, cuối phiên dư mua giá trần hơn 1,7 triệu cổ phiếu.

Thị trường cũng quan tâm tới chuyển biến của cổ phiếu PC1 sau biến cố liên quan tới lãnh đạo doanh nghiệp. Phiên hôm nay, không có tình trạng bán tháo hay giảm mạnh, mã này điều chỉnh giảm 1,15% về 17.650 đồng/đơn vị. Thanh khoản trên sàn ghi nhận đạt hơn 23,6 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 588 tỷ đồng trong phiên. Các mã bị bán ròng mạnh như ACB, HPG, VHM, GAS, FPT, MSN, CTD, VPB, STB, MWG, TPB. Ngược lại, VCB, VNM, MSB, BID được mua ròng mạnh,