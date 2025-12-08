Tay chơi mới của thị trường vàng bất ngờ lộ diện

Giá vàng đã tăng gần 60% trong gần 11 tháng đầu năm và tăng gần 2,3 lần trong hơn một năm qua. Vàng giao ngay cũng đang hướng tới đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10.

Theo Kitco, ngoài lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư (bao gồm cả các quỹ ETF vàng) - vốn là 2 động lực chính đưa giá vàng lên đỉnh trong năm nay - thị trường đang xuất hiện thêm một “tay chơi” mới có thể tạo làn gió hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý.

“Ông lớn” trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, Tether Limited, đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới vàng. Trong nhiều năm, các chuyên gia kỳ vọng vàng mã hóa sẽ trở thành bước phát triển tiếp theo của thị trường kim loại quý và Tether - một trong những công ty dẫn đầu mảng stablecoin - đang nổi lên như lực đẩy quan trọng.

Stablecoin là loại tiền điện tử neo theo một tài sản tham chiếu, phổ biến nhất là USD, nhằm giảm biến động mạnh của thị trường tiền số.

Chuyên gia Fahad Tariq và Andrew Moss của Jefferies gần đây đã công bố báo cáo về ảnh hưởng ngày càng lớn của Tether đối với thị trường vàng, cho rằng doanh nghiệp này đang đóng vai trò người mua đáng kể và có khả năng tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong tương lai.

“Các nhà đầu tư cho biết Tether dự định mua khoảng 100 tấn vàng vật chất trong năm nay, bên cạnh các khoản đầu tư vào những đối tác tài trợ cho doanh nghiệp khai thác vàng và chuỗi cung ứng kim loại quý”.

Không chỉ mua vàng để bảo chứng cho token vàng của mình, Tether còn đầu tư trực tiếp vào kim loại quý. Tính đến quý III/2025, họ đang nắm khoảng 116 tấn vàng trị giá 14 tỷ USD, trong đó chỉ 12 tấn được dùng làm tài sản bảo chứng.

Các chuyên gia nhận định lượng vàng sở hữu của Tether hiện thuộc nhóm lớn nhất ngoài hệ thống ngân hàng trung ương, tương đương mức dự trữ của các quốc gia quy mô nhỏ như Hàn Quốc, Hungary hay Hy Lạp.

Nhiều nhà phân tích tin rằng vàng kỹ thuật số có thể tạo ra bước ngoặt cho thị trường kim loại quý, vì nhà đầu tư có thể sở hữu vàng vật chất với số lượng nhỏ.

Khác với giới hạn của ETF, hợp đồng tương lai hay việc nắm giữ vàng vật chất truyền thống, vàng được token hóa giúp thị trường trở nên mở hơn: giao dịch 24/7 theo thời gian thực, không tốn phí quản lý, lưu kho hay bảo hiểm.