Cổ phiếu Thế Giới Di Động, VPBank tỏa sáng giữa áp lực từ FPT, SHB

Thị trường chứng khoán ngày 23/9 có dấu hiệu hồi phục trở lại khi VN-Index tăng nhẹ từ đầu phiên và giữ được sắc xanh tới cuối ngày. Chốt phiên, chỉ số chính tăng 0,81 điểm, lên 1.635,26 điểm.

Các cổ phiếu MWG (Thế Giới Di Động), VPB (VPBank) tác động tích cực nhất đến đà tăng của thị trường. Trong đó, mã MWG lên 77.800 đồng/cổ phiếu, tăng 1,7% còn VPB tăng 1,36% lên 29.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu MWG đang ở vùng giá cao trong nửa năm qua, giữa bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tích cực. Trong 8 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 99.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 67% kế hoạch năm. Tập đoàn cũng đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với công ty con trong mảng bán lẻ thiết bị điện thoại, điện máy.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu FPT, SHB, GEX tác động tiêu cực đến chỉ số chung. Cụ thể, cổ phiếu FPT lấy đi 1,3 điểm của thị trường; SHB được giao dịch khối lượng lớn, tương đương hơn 142,5 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trong nhóm VN30.

Một điểm đáng chú ý là thị trường phiên hôm nay vẫn ghi nhận thanh khoản dè dặt, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Sàn HoSE có giá trị giao dịch chỉ hơn 23.230 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với những phiên 40.000-50.000 tỷ đồng trước đây.

Khối ngoại vẫn bán ròng 11 tỷ đồng, tập trung ở các mã FPT, MSN, KDH... Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng VIX, MWG, SHB, VPB.