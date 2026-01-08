Phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 430 triệu thùng ngoài khơi Việt Nam

Thông tin từ Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) cho biết, công ty con của tập đoàn vừa khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác) Hai Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 40 dặm (hơn 64km).

Giếng này được khoan từ đầu tháng 10/2025 để làm rõ hơn phát hiện mỏ dầu khí Hai Sư Vàng công bố đầu năm 2025. Trước đó, giếng phát hiện đầu tiên cho thấy có khoảng 370 feet (113m) vỉa dầu tại hai tầng chứa. Kết quả mới cho thấy giếng HSV-2X ghi nhận lượng dầu dày hơn, với tổng chiều dày vỉa dầu đạt 429 feet (131m), trong đó phần lớn nằm ở tầng chứa chính sâu hơn.

Theo doanh nghiệp, tầng chứa chính của giếng HSV-2X đạt lưu lượng khai thác khoảng 6.000 thùng dầu/ngày, với dầu chất lượng cao, 37 độ API, tương đồng với kết quả từ giếng phát hiện ban đầu và có tính liên tục với giếng HSV-1X.

Theo Murphy, kết quả khoan mới cho thấy mỏ Hai Sư Vàng có quy mô lớn hơn dự kiến, vì vậy doanh nghiệp đã điều chỉnh lại ước tính trữ lượng dầu có thể khai thác. Hiện trữ lượng trung bình của tầng chứa chính được đánh giá ở mức cao trong khoảng dự báo trước đây (170-430 triệu thùng dầu quy đổi), thậm chí mức cao nhất vượt 430 triệu thùng.

Giếng HSV-2X được khoan để đánh giá trữ lượng mỏ dầu khí Hai Sư Vàng phát hiện đầu năm 2025 (Ảnh: Murphy Oil).

Ngoài ra, tầng chứa nông cũng cho thấy còn thêm dầu, trước đây chưa được tính đến. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục khoan thêm các giếng thẩm lượng để đánh giá đầy đủ trữ lượng.

Ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Murphy Oil Corporation, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng đối với hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam.

Sau khi hoàn tất giếng HSV-2X, Murphy sẽ tiếp tục khoan với các giếng HSV-3X tại Lô 15-1/05 và HSV-4X tại Lô 15-2/17 nhằm làm rõ hơn cấu trúc mỏ và đánh giá thêm các tầng chứa khác. Hiện tại mỗi lô, Murphy Oil nắm giữ 40% cổ phần, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) sở hữu 35% và SK Earthon của Hàn Quốc sở hữu 25% còn lại.

Murphy Oil là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu, chuyên về khai thác và sản xuất dầu khí. Tập đoàn chủ yếu tập trung vào các hoạt động khai thác dầu và khí tự nhiên, với các dự án lớn tại các khu vực nổi bật như Mỹ, Canada, Malaysia và đặc biệt là các dự án mới tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực mà tập đoàn này đạt được trong quá trình đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Bí thư hoan nghênh chủ trương mở rộng, hợp tác của tập đoàn này trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại Việt Nam thời gian tới. Ông đề nghị Murphy Oil phối hợp với các bộ ngành, đối tác trong nước đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí, chú trọng chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...