Chứng khoán Việt giảm điểm, cổ phiếu nhóm Vingroup vẫn "nóng"

Phiên giao dịch chứng khoán sáng nay (18/9), thị trường mở cửa tăng nhẹ nhưng sau đó đi đến giằng co. Tạm nghỉ giờ trưa, VN-Index giảm 3,11 điểm còn 1.667,86 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tương đối e dè, đạt hơn 12.645 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) vẫn là trụ cột chống đỡ chính của thị trường khi tăng 2,38% trong buổi sáng, góp gần 3 điểm vào chỉ số chung. Ngoài ra, VHM (Vinhomes) cũng kết hợp với mã VIC nhằm giữ điểm cho thị trường khi tăng 1,85%, góp 1,29 điểm.

Chứng khoán giảm nhẹ hơn 3 điểm (Ảnh chụp màn hình).

Đà giảm diễn ra trên diện rộng, các cổ phiếu trong nhóm VN30 phân hóa với 23 mã đỏ, chỉ 7 mã xanh. Chỉ số chung giảm điểm chịu sự tác động ở một số nhóm cổ phiếu lớn như FPT, ACB, HPG, HDB, TCB...

Thị trường chứng khoán Việt biến động theo diễn biến chung trên thế giới, sau tin Fed vừa thông qua một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% như thị trường dự báo và phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần hạ nữa trước khi kết thúc năm nay.

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay được các công ty chứng khoán dự báo có thể biến động mạnh, do chịu ảnh hưởng từ thông tin giảm lãi suất của Fed và phiên đáo hạn phái sinh. Xu hướng giằng co vẫn chiếm vị thế chủ đạo.