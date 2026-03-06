Chứng khoán thủng mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/3, thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh sâu. Ngay từ buổi sáng, sắc đỏ đã phủ trên diện rộng và kéo dài sang phiên chiều. Đến gần cuối phiên, VN-Index giảm sâu, chỉ số mất gần 41 điểm, về 1.767,84 điểm.

Số lượng các cổ phiếu giảm điểm nhanh chóng áp đảo trên cả 2 sàn. Thanh khoản tại HoSE tiếp tục giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với hôm qua, còn 32.300 tỷ đồng.

Chứng khoán giảm sâu, mất mốc 1.800 điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong nhóm VN30, 23 mã giảm điểm, chỉ 3 cổ phiếu tăng giá. Đáng chú ý, GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giảm sàn, "trắng bên mua", về 37.750 đồng/đơn vị. Phiên thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu này giảm sàn sau 2 ngày đầu tuần tăng trần và điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu ngành dầu khí - năng lượng phân hóa mạnh mẽ hôm nay. Một số mã tăng trần như PVE, PTV hoặc tăng điểm như PVD, OIL, BSR. Còn lại, một số cổ phiếu khác giảm điểm như POS, GAS, PLX, TOS, PVC, PVB.

Cổ phiếu ngành chứng khoán cũng có diễn biến không mấy tích cực, dù giữa tuần khá sáng sủa. Một số mã giảm sàn như TCX (Chứng khoán Kỹ Thương) hay AGR (Chứng khoán Agribank). Ngoài ra, nhiều cổ phiếu giảm 5-6% như FTS, SHS, VCI, SSI, VPX, MBS, VCK.

Liên quan đến cổ phiếu ACV, mã này có diễn biến khá nhẹ nhàng sau tin Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt bị bắt. Cổ phiếu giảm nhẹ 0,39%, về 51.200 đồng/đơn vị.

Áp lực lớn nhất của thị trường nằm ở cổ phiếu VIC (Vingroup), khi mã này giảm hơn 5%, lấy đi 11,57 điểm của chỉ số chung. Tiếp theo đó, các cổ phiếu như FPT, SSI, MCH, TCB hay MWG đồng loạt gây ảnh hưởng tới VN-Index.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, các mã bị bán mạnh như FPT, SSI, VIC, VHM, VPB, GEX, PLX. Ngược lại, BSR, DCM, MWG, PVT, VCI, DGC được mua ròng mạnh.