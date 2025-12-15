Sau tuần giảm hơn 94 điểm, chứng khoán sẽ diễn biến ra sao?

Thời điểm này còn nhiều rủi ro

Công ty Chứng khoán ACBS tổng kết tuần qua, VN-Index giảm hơn 94,4 điểm, tương ứng giảm 5,42%. Tổng thanh khoản cả tuần đạt 112.242 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân từng phiên giảm 5,5% so với tuần trước đó.

Lực cầu trong tuần tập trung tại một số các mã cổ phiếu ngành bất động sản, công nghiệp, … giúp hạn chế đà giảm của VN-Index. Trong khi đó, lực bán phân bổ đều trên nhiều nhóm ngành.

Dữ liệu dòng tiền theo ngành trong tuần cho thấy sự dịch chuyển đáng kể của dòng vốn trên thị trường. Dòng tiền có xu hướng gia tăng tại các nhóm bất động sản, xây dựng, vật liệu và kim loại, phản ánh kỳ vọng cải thiện trong triển vọng trung hạn của các nhóm ngành này. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền tại ngân hàng, dịch vụ tài chính, bán lẻ và du lịch, giải trí suy giảm nhẹ.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5.791 tỷ đồng. Lực bán phân bổ phần nhiều vào các mã VPL, VIC, STB, … Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng HPG, FPT, MBB.

Đến cuối tuần, VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.650 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm sâu, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư đang lên cao. Áp lực này lan rộng trên phần lớn cổ phiếu, đặc biệt tập trung mạnh tại nhóm Vingroup và nhóm ngân hàng - hai nhóm dẫn dắt chính trong đà giảm chung.

ACBS cho rằng trong thời gian tới, xu hướng giảm vẫn đang chi phối và chưa xuất hiện tín hiệu cân bằng đáng kể, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu, hướng về vùng đáy trung hạn quanh mốc 1.580 điểm.

Nhà đầu tư cần kiên nhẫn trước các biến động (Ảnh: Hữu Khoa).

Cũng đánh giá đà lao dốc của VN-Index trong phiên cuối tuần trước, Công ty chứng khoán VCBS cho rằng dưới áp lực bán ngắn hạn gia tăng, quán tính giảm điểm dự kiến sẽ tiếp diễn đi kèm với các nhịp rung lắc biên độ rộng trong phiên chiều.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro bằng việc chủ động hạ tỷ trọng đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát. Việc bắt đáy sớm thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi áp lực bán vẫn còn tiếp diễn thay vào đó, hãy chờ đợi tín hiệu cân bằng của mặt bằng giá trước khi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.

Kỳ vọng tích cực vào năm sau

Ở góc nhìn dài hạn, Chứng khoán SSI cho biết dữ liệu lịch sử trong 3 năm gần đây cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.

Trong khoảng thời gian này, xác suất thị trường tăng điểm đạt khoảng 75%, cao hơn đáng kể so với mức 50% trong giai đoạn tháng 4-11. Mức sinh lời bình quân theo tháng giai đoạn tháng 12-3 đạt 1,7%, vượt trội so với 0,5%/tháng trong các tháng còn lại của năm.

SSI dự báo thanh khoản trong tháng 12 nhiều khả năng đi ngang so với tháng 11, do tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn phản ánh qua mặt bằng lãi suất qua đêm duy trì ở mức cao.

Tuy vậy, việc Chứng khoán VPBank (VPX) và Chứng khoán VPS (VCK) niêm yết trong tháng 12 có thể giúp giải phóng một phần nguồn vốn của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, xu hướng hạ nhiệt của lãi suất qua đêm vào thời điểm cuối năm trong những năm gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ điều kiện thanh khoản cho thị trường.

Mặc dù khó kỳ vọng một nhịp tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản trong tháng 12, SSI nhận định động lực phục hồi đã xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu trong tháng 11 và có khả năng lan tỏa sang các nhóm ngành trọng điểm. Theo dữ liệu lịch sử, nhóm ngân hàng và nhóm vật liệu cơ bản là những ngành thường ghi nhận diễn biến vượt trội trong tháng 12.

Về trung và dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030, với sự hỗ trợ từ cải cách cơ cấu, dòng vốn FDI mạnh mẽ và việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Các yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của thị trường cổ phiếu.

Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này nâng mục tiêu VN-Index năm 2026 lên 1.920 điểm. Hiện tại, chỉ số đang giao dịch với P/E dự phóng 2025 khoảng 14,5 lần, tương đương các thị trường trong khu vực, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được đánh giá vượt trội, ở mức 14,5% so với bình quân 11,5% của khu vực.

Triển vọng thị trường năm 2026 tiếp tục được hậu thuẫn bởi các cải cách nhằm tinh gọn bộ máy hành chính và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Chính sách tài khóa được duy trì theo hướng mở rộng, với chi đầu tư vốn hàng năm khoảng 63 tỷ USD, gấp hơn hai lần so với chu kỳ trước, qua đó đóng vai trò động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và đô thị.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu, đồng thời dòng vốn ngoại quay trở lại trước triển vọng được nâng hạng lên thị trường mới nổi, trong bối cảnh vị thế đầu tư của khối ngoại hiện vẫn ở mức khá thấp sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Nền tảng vĩ mô tích cực cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực cho diễn biến của chỉ số khi bước sang năm 2026.