Chứng khoán tăng gần 13 điểm sau phiên giảm mạnh, tâm điểm Vingroup, VPBank

Phiên giao dịch ngày 9/9 ghi nhận đà tăng trở lại của thị trường sau 2 phiên giảm điểm. VN-Index lấy lại sắc xanh, tăng 12,79 điểm lên 1.637,32 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn có phần dè dặt, đạt khoảng 33.800 tỷ đồng, thấp hơn 32% so với trung bình tháng 8.

Tâm điểm chú ý của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mã VIC (Vingroup) là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số khi tăng 3,36%, góp 3,59 điểm vào mức tăng chung của thị trường. Khối lượng giao dịch cả phiên đạt hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 340 tỷ đồng.

Cổ phiếu này tăng trong bối cảnh Vingroup vừa công bố tiến hành khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Tiếp sau đó, cổ phiếu VPB (VPBank) tăng 3,85%, đóng góp 2,92 điểm vào đà tăng chung. Mã này được giao dịch hơn 39,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.269 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, cổ phiếu SSI tăng mạnh nhất, tương ứng tăng 4,48% lên 42.000 đồng/đơn vị. Mã này cũng được giao dịch gần 52 triệu cổ phiếu.

Ngoài VIC, cổ phiếu khác trong nhóm Vingroup là VHM cũng tăng 1,4%. Còn VRE và VPL về vùng giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu thép hôm nay điều chỉnh trên diện rộng, các mã như GDA, TVN giảm hơn 2%. Một số cổ phiếu đầu ngành như HPG hay HSG đều giảm nhẹ, lần lượt giảm 0,17% và 0,5%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản hồi phục đáng kể, nhiều mã tăng trên 4% như HDG, DXS, SCR, DXG. Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng trên đà tăng mạnh như VIX tăng 5,97%, SHS tăng 5,93%, SSI tăng 4,48%, VCI tăng 4,3%...

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng phiên hôm nay với giá trị 877 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như HPG, MBB, SSI, KBC... Ngược lại, khối ngoại mua ròng FPT, VPB, HDG, VIX, DBC...