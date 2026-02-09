Giá đào Tết giảm sâu, khách vẫn thưa thớt, người bán “ngồi trên lửa”

Kể từ đầu tháng Chạp, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã tràn ngập ở nhiều tuyến phố Hà Nội. Trên đường Tố Hữu (phường Hà Đông), Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình), Lạc Long Quân (phường Tây Hồ)..., các tiểu thương đã bắt đầu bày bán những cành đào Nhật Tân, chậu quất cảnh mini, cành mận Tây Bắc và nhiều loại hoa độc đáo.

Giá đào rẻ hơn năm ngoái

Khảo sát của phóng viên Dân trí tại các điểm bán trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình) cho thấy, giá các loại cây cảnh năm nay tương đối ổn định, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết giá rẻ hơn năm ngoái.

Đào nhỏ, nhiều nụ có giá 100.000-250.000 đồng/cành; đào huyền từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành tùy kích cỡ và dáng cây. Đào rừng Sơn La cành to, xòe rộng có giá từ 1 đến 5 triệu đồng/cành, quất cảnh giá 250.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi cây. Nhiều cây đào có hoa nở rộ, nhiều nụ, gốc cổ thụ được chào thuê hoặc bán lên đến vài chục triệu đồng.

Tại một điểm bán trên đường Lê Đức Thọ, anh Long, tiểu thương kinh doanh cây cảnh cho biết năm nay anh nhập khoảng 100 cành đào. "Giá đào năm nay rẻ hơn năm ngoái nhiều, ví dụ một cành đào huyền năm ngoái bán 2 triệu đồng thì năm nay tôi bán khoảng 1,2 triệu đồng", anh cho hay.

Theo người bán, năm nay khách hàng chủ yếu ưa chuộng cành đào giá vừa tiền, trong khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy chỉ hơn 1 tuần nữa là Tết nhưng tiểu thương này nhận xét lượng khách vẫn rất thưa thớt, anh hy vọng sức mua sẽ tăng khi mọi người được nghỉ Tết vào cuối tuần này.

Nhiều tiểu thương cho biết đào huyền năm nay rẻ hơn năm ngoái 20-30% (Ảnh: Minh Huyền).

Tương tự, ghi nhận tại dọc đường Tố Hữu (Hà Đông), đào và quất vẫn xếp dài, hoa đã bung nở khá nhiều. Không ít tiểu thương ngồi chờ khách từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới có người ghé hỏi giá rồi vội vã đi tiếp. Nhiều tiểu thương ngồi cả buổi bên những gốc đào, chậu quất lớn, liên tục mời chào nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Anh Quốc Khánh, một người bán đào lâu năm tại đây cho biết, mọi năm từ sau ngày 15 tháng Chạp, đào đã bắt đầu "chạy", đặc biệt là đào cành và đào thế cỡ vừa. Thế nhưng năm nay, đến sát Tết, lượng hàng vẫn còn nhiều. “Khách giờ hỏi giá là chính, ít người mua ngay. Có người còn bảo chờ thêm vài hôm nữa xem có hạ giá không”, anh thở dài.

Không chỉ đào, quất cảnh cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều tiểu thương thừa nhận, khách có xu hướng né các chậu quất to, giá vài triệu đồng, thay vào đó chỉ hỏi quất mini. Những chậu quất mini cao khoảng 40-50cm có giá dao động 200.000-500.000 đồng/chậu, tùy kiểu dáng và loại bình trồng.

Anh Minh Quang, một người bán quất cảnh tại cuối đường Tố Hữu, cho biết: “Năm ngoái quất mini kèm chậu chỉ khoảng 200.000-250.000 đồng, năm nay do ảnh hưởng mưa bão, chi phí chăm sóc tăng nên giá lên 300.000-350.000 đồng. Dù vậy, khách vẫn chần chừ, chủ yếu đi tham khảo”.

Người mua vẫn thưa thớt

Ghi nhận thực tế ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Chánh, Nguyễn Quốc Trị, Dương Đình Nghệ, Láng, Tố Hữu... số lượng đào, quất được bày bán ít hơn hẳn so với mọi năm. Không khí mua sắm cũng ảm đạm, người mua chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh...

"Càng sát Tết càng sốt ruột. Đào mà không bán được trước giao thừa thì coi như bỏ", anh Minh Hoàng, một tiểu thương bán đào tại đường Tố Hữu, than thở. Theo người này, công chăm sóc đào kéo dài cả năm, chỉ trông chờ vào vài ngày giáp Tết để gỡ vốn, nhưng năm nay khả năng lỗ là rất lớn. Anh cho biết năm ngoái, thời điểm này đã bán được hơn nửa, nhưng năm nay mới chỉ tiêu thụ được vài cành.

Quất được bày bán la liệt dọc đường Tố Hữu nhưng vắng khách mua (Ảnh: Huỳnh Anh).

Trước áp lực hàng tồn, nhiều người bán bắt đầu hạ giá từng ngày để "đẩy" hàng. Một số cành đào được rao bán thấp hơn đầu vụ vài trăm nghìn đồng, quất cảnh cũng được giảm giá hoặc tặng kèm chậu, song sức mua vẫn không cải thiện đáng kể.

Anh Nguyễn Quyền (phường Thanh Xuân) cho biết năm nào anh cũng mua đào chơi Tết. Tuy nhiên, anh nhận xét năm nay lượng đào quất bày bán ít hơn hẳn so với năm ngoái. "Do cơ quan chức năng siết chặt kinh doanh trên vỉa hè nên đào, quất, cây cảnh chủ yếu được bán tập trung ở một số điểm nên không khí khá ảm đạm và trầm lắng", anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hồng Minh (phường Hoàng Mai) lựa chọn mua đào sớm, chị chọn mua cành đào nhỏ giá 120.000 đồng để phòng khách. Chị cho biết năm nay gia đình về quê ăn Tết sớm nên chuẩn bị từ ngay sau Rằm tháng Chạp để không khí Tết ngập tràn trong nhà.

Các tiểu thương nhận định năm nay tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn. Những cành lớn, đắt đỏ thường được khách thuê thay vì mua để tiết kiệm chi phí.

Khách mua cành nhỏ thì mạnh dạn hơn, nhưng nhiều người vẫn chờ sát Tết mới quyết định mua sắm, vừa để có giá hợp lý, vừa để chắc chắn cây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường.