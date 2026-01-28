Cổ phiếu Vinaconex thoát sàn, ACV tăng trở lại

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/1, bộ đôi cổ phiếu VCG - ACV ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với 2 ngày trước đây. Trong đó, cổ phiếu VCG của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) không còn tái diễn cảnh giảm sàn của 2 phiên trước đó, đà giảm rút ngắn còn 1,77%. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt hơn 16,8 triệu đơn vị.

Tương tự, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã lấy lại sắc xanh, giữ mức tăng 3,12% thay vì giảm điểm liên tiếp.

Chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trước Tết (Ảnh: Đăng Đức).

Về diễn biến chung, VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh, giảm hơn 27,5 điểm trong phiên này, lùi về sát mốc 1.800 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 gây áp lực mạnh lên thị trường. Trong đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) giảm sàn, còn các mã khác liên quan như VRE (Vincom Retail), VHM (Vinhomes) cũng giảm lần lượt 5,8% và 5,7%. Bộ 3 cổ phiếu này gây tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung.

Dòng cổ phiếu dầu khí hôm nay vẫn duy trì sắc xanh dù thị trường chung giảm điểm. Một số cổ phiếu như FPT, MSN, STB cũng tăng điểm, tác động tích cực đến chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.780 tỷ đồng hôm nay, các mã bị bán mạnh như VCB, VIC, VNM, ACB, MWG, VHM. Ngược lại, FPT, GAS, MSN được mua ròng.