Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đà Nẵng (IVB Đà Nẵng) mới đây phát đi thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là 20 căn hộ chung cư của khách hàng Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Các căn hộ này nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, có tên thương mại The Pearl Hoian - A Festa Hotel & Resort, tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm 20 căn hộ thuộc khối C của dự án, được ngân hàng tổ chức bán đấu giá tách rời từng căn. Diện tích các căn hộ dao động từ 47,53m2 đến 137,66m2. Giá khởi điểm được IVB Đà Nẵng đưa ra trong khoảng từ 1,07 tỷ đồng đến hơn 3,05 tỷ đồng mỗi căn, tùy theo diện tích cụ thể.

Trước đó, vào tháng 8/2024, IVB Đà Nẵng từng thông báo bán đấu giá 90 căn hộ tại cùng dự án này, cũng là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể, dao động từ 2,47 tỷ đồng đối với căn hộ 47,53m2 đến 5,38 tỷ đồng đối với căn hộ diện tích khoảng 137,75m2. Tổng giá trị khởi điểm của 90 căn hộ trong đợt đấu giá năm 2024 lên tới khoảng 289 tỷ đồng.

Một ngân hàng rao bán 20 căn hộ tại Đà Nẵng, giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng/căn (Ảnh: Thepearlhoian.vn).

Theo hồ sơ, loạt căn hộ nêu trên được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trị giá 200 tỷ đồng mà Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam ký kết với IVB vào năm 2018.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 15 IVB Đà Nẵng thông báo bán đấu giá đối với 20 căn hộ nói trên, sau 14 lần tổ chức đấu giá trước đó nhưng không thành công. Ngân hàng cho biết tài sản được bán theo nguyên trạng, bao gồm cả hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá hồ sơ pháp lý cũng như hiện trạng thực tế của tài sản trước khi quyết định tham gia.

Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An có quy mô gồm 4 tòa chung cư với tổng cộng 218 căn hộ, 364 phòng khách sạn và 12 căn biệt thự cao cấp. Dự án đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ năm 2019.