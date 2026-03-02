Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index vẫn giảm hơn 34 điểm

Thanh khoản trên sàn HoSE tăng vọt so với các phiên trước đó chỉ quanh mức 30.000 tỷ đồng, đạt hơn 47.266 tỷ đồng. Áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Riêng sàn HoSE ghi nhận 244 mã giảm giá, trong khi chỉ có 106 mã tăng. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên sàn HNX.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup tạo áp lực lớn nhất lên chỉ số, đặc biệt là Vinhomes (VHM) và VIC. Trong đó, VHM giảm sàn, còn VIC mất 2,79%, kéo giảm tổng cộng 11,48 điểm của VN-Index.

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực, góp phần ghìm đà thị trường với nhiều mã giảm giá như TCB, VPB, HDB, MBB, LPB, ACB, VCB.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng đồng loạt tăng trần (Ảnh chụp màn hình).

Trái lại, nhóm dầu khí - năng lượng duy trì đà tăng mạnh ngay từ đầu phiên, nhiều mã tăng trần và dư mua giá trần với khối lượng lớn như BSR, OIL, PVC, PVD. Cổ phiếu cao su và phân bón cũng đồng loạt bứt phá, nổi bật có GVR, DPR, HRC, DCM, DPM.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 741 tỷ đồng trong phiên. Các mã được mua ròng mạnh gồm HPG, SSI, MWG, PNJ, KDH, VPB; trong khi VCB, POW, CTG, VNM nằm trong nhóm bị bán ròng.

Trước đó, mở đầu phiên giao dịch chứng khoán sáng nay (2/3), thị trường rung lắc mạnh như dự đoán từ nhiều chuyên gia và công ty chứng khoán. Dưới ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông, chứng khoán Việt cũng điều chỉnh, VN-Index giảm khoảng 16 điểm vào lúc 10h30, về vùng 1.864 điểm.

Diễn biến này cũng đã được nhiều chuyên gia dự đoán ngay từ sớm, bởi được coi là "điểm sáng" thị trường khi diễn biến chiến sự trên thế giới căng thẳng, rủi ro nguồn cung tăng. Giá dầu Brent có xu hướng tăng mạnh, qua đó tác động tích cực trong ngắn hạn đến nhóm cổ phiếu năng lượng vốn nhạy cảm với căng thẳng địa chính trị.

Trong kịch bản được dự báo, VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn về vùng 1.850-1.870 điểm, thậm chí sâu hơn về 1.800-1.830 điểm nếu lực bán lan rộng hoặc khối ngoại đẩy mạnh bán ròng. Tuy nhiên, mức giảm tổng thể được đánh giá không quá lớn và có thể chỉ kéo dài vài phiên.

Nhà đầu tư được khuyến cáo cần tránh hành động đuổi giá vào nhóm cổ phiếu đầu cơ khi kịch bản tiếp theo chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt với các nhóm hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.