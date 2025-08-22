Chứng khoán giảm gần 42 điểm, áp lực bán gia tăng

Phiên giao dịch sáng nay (22/8), thị trường chứng khoán bước vào nhịp điều chỉnh mạnh. VN-Index tạm nghỉ trưa với mức giảm gần 42 điểm, còn 1.646 điểm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh hơn với mức giảm 63 điểm.

Thị trường chìm trong sắc đỏ. Sàn HoSE có tới 291 mã đỏ, chỉ 50 mã xanh. Tương tự, HNX có 143 mã giảm, chỉ 23 mã tăng giá.

Áp lực bán lan rộng thị trường. Thanh khoản sàn HoSE trong phiên sáng đạt hơn 31.692 tỷ đồng.

VN30 chìm trong sắc đỏ (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm VN30, cổ phiếu VPB (VPBank) giảm mạnh nhất, mức giảm 6,34%, có lúc nằm sàn, về 36.200 đồng/đơn vị. Trước đó, mã này đã có 5 phiên tăng liên tiếp, bao gồm 2 phiên tăng trần, xung quanh thông tin chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) với công ty con Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Cổ phiếu HPG (Hòa Phát) và SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội) trong sáng nay ghi nhận khối lượng giao dịch lớn, lần lượt hơn 76 triệu đơn vị và gần 66 triệu đơn vị. Trong đó, SHB cũng giảm sâu ở mức 5,6%.

Nếu như phiên hôm qua, nhóm ngân hàng tăng tốt, thúc đẩy đà hưng phấn của thị trường thì sáng nay ngược lại. Nhiều cổ phiếu ngành này tác động tiêu cực lên chỉ số, như VPB, TCB, LPB, ACB, MBB...

Trong nhóm VN30, chỉ VCB và BID giữ được sắc xanh. Cổ phiếu VCB tăng 1,87% còn BID tăng 2,84%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh HPG, VPB, STB, SHB.