Chứng khoán đảo chiều giảm nhẹ

Tạm nghỉ phiên trưa, VN-Index giảm 1,63 điểm, về 1.683,67 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 16.530 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú USD đồng loạt giảm, riêng MSN tăng 0,48%. Còn lại, VIC giảm mạnh nhất, giảm 1,5%; tiếp đến là VHM giảm 1,36%, TCB giảm 1%...

Dòng tiền được hỗ trợ bởi đà tăng của MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động), LPB (LPBank), ACB...

Dù thị trường có tin nâng hạng nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng hơn 886 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh như SSI, MSN, VRE, DXG...

Rạng sáng nay, FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tin rằng việc nâng hạng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú diễn biến trái ngược (Ảnh chụp màn hình).

Với các tín hiệu tích cực, thị trường chứng khoán sáng nay rực rỡ trong sắc xanh. Đến 10h22, VN-Index tăng gần 8 điểm, lên hơn 1.692,84 điểm. Thanh khoản sàn HoSE khá dè dặt, dòng tiền không đổ vào ồ ạt, đạt hơn 11.151 tỷ đồng.

Các cổ phiếu ngành chứng khoán đồng loạt tăng nhưng không có tín hiệu quá mạnh mẽ, mức tăng duy trì 1-2%. Cá biệt, một số cổ phiếu tăng trên 2% như EVS (2,78%), SHS (2,66%), APS (2,11%)...

Nhóm cổ phiếu liên quan các tỷ phú USD diễn biến phân hóa. Một số mã như VRE, MSN, HPG tăng nhẹ. Ngược lại, TCB, VIC, VJC và VHM đều giảm. Các mã VPL và HDB đi ngang quanh tham chiếu.

Tiếp tục cập nhật...