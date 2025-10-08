Rạng sáng 8/10 theo giờ Việt Nam, ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 7/10, FTSE Russell đã công bố Báo cáo phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9/2025.

Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, sau hơn một thập kỷ cải cách toàn diện. Thời điểm có hiệu lực được FTSE Russell dự kiến là ngày 21/9/2026, sau kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Việt Nam đáp ứng toàn bộ tiêu chí của thị trường mới nổi để nâng hạng thị trường

Trong báo cáo, FTSE Russell cho biết đợt đánh giá này tập trung xem xét mức độ tiến triển của Việt Nam trong việc mở rộng khả năng giao dịch qua các công ty chứng khoán toàn cầu - yếu tố quan trọng để các quỹ đầu tư quốc tế mô phỏng chỉ số.

Trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng được hai tiêu chí kỹ thuật gồm chu kỳ thanh toán (DvP) và chi phí xử lý giao dịch lỗi. Tuy nhiên, từ tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch Non Pre-funding Solution (NPS), cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua cổ phiếu mà không cần ký quỹ đủ tiền trước. Cùng với đó, quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập, giúp hệ thống vận hành minh bạch hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Minh họa: DT).

"Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp", thông báo viết.

FTSE Russell ghi nhận những nỗ lực của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc nâng cấp hạ tầng giao dịch, cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó giảm rủi ro đối tác và tăng độ tin cậy của thị trường.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng khả năng tiếp cận các nhà môi giới quốc tế tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Dù không phải điều kiện bắt buộc để nâng hạng, FTSE cho rằng đây là yếu tố quan trọng để quá trình hội nhập diễn ra trọn vẹn, giúp thị trường Việt Nam tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế về độ mở và thanh khoản.

Theo kế hoạch, việc nâng hạng sẽ được FTSE Russell thực hiện theo nhiều giai đoạn, gắn với tiến độ cải thiện của Việt Nam. Trong thời gian tới, FTSE sẽ tiếp tục tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế và theo dõi việc vận hành cơ chế mới trước kỳ rà soát tháng 3/2026, đảm bảo nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026.

Việc này được xem là cột mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận hơn 10 năm nỗ lực cải cách trong lĩnh vực pháp lý, công nghệ và chuẩn mực giao dịch, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm thị trường mới nổi thực thụ.

Theo các công ty chứng khoán, việc được nâng hạng có thể giúp Việt Nam hút ròng 6-8 tỷ USD, thậm chí lên tới 10 tỷ USD trong kịch bản tích cực, bao gồm cả dòng vốn chủ động và thụ động.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo, đà tăng giá ngắn hạn có thể tạo biến động mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và dự án thực tế để tránh rủi ro khi thị trường điều chỉnh sau giai đoạn hưng phấn.

Việc được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ khẳng định vị thế và độ trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam, mà còn mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn toàn cầu. Đây là kết quả của hơn một thập kỷ cải cách, đặt nền móng để thị trường Việt Nam vươn lên tầm khu vực và tăng cường sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng và quản lý chỉ số chứng khoán, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các bộ chỉ số do FTSE Russell phát triển được sử dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, phục vụ nhu cầu của các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng và nhà quản lý tài sản lớn.

FTSE Russell chia thị trường chứng khoán toàn cầu thành 4 cấp độ: thị trường phát triển (Developed), mới nổi tiên tiến (Advanced Emerging), mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) và cận biên (Frontier). Tổ chức này đang xếp 13 quốc gia vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, trong đó có nhiều nền kinh tế châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Qatar.