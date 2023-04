Chủ tịch Vietjet: Bay Phú Quốc đầy người đi, chiều về chỉ có… tôm cua mực

Tại phiên họp cổ đông thường niên năm 2023 mới đây, trả lời cổ đông về vấn đề tăng trần khung giá vé máy bay nội địa, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC), cho biết khung giá trần là câu chuyện không bao giờ nghe thấy tại thị trường quốc tế vì không áp dụng.

Ở Việt Nam, hầu hết đường bay hiện do 5 hãng hàng không khai thác. Do đó, có thể khẳng định thị trường nội địa không có yếu tố độc quyền. Theo ông, nếu đã không độc quyền, thì giá và các yếu tố phải do thị trường quyết định trên cơ sở cung cầu. Khi có nhu cầu cao thì giá sẽ điều chỉnh lên và ngược lại.

Ông Sơn cho biết, thị trường Việt Nam có nhiều điểm đặc thù khác biệt, đó là tính mùa vụ cao. Đại diện hãng bay giá rẻ lấy ví dụ trước Tết Nguyên đán 2 tuần, lượng khách đi từ phía Nam ra Bắc sẽ rất đông và các chuyến bay thường hết chỗ. Chiều ngược lại thì hầu như không có nhu cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động rất nhanh, như xung đột Nga - Ukraine đẩy chi phí giá xăng dầu lên rất cao làm cho chi phí khai thác hàng không tăng rất cao. Trong khi đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu mất rất nhiều thời gian, gặp nhiều khó khăn. Đã có những trường hợp, bán tất cả chuyến bay 1 chiều từ giá trần cũng không thể bù được cho chuyến bay khứ hồi vì chiều ngược lại hầu như không có khách.

Lãnh đạo hãng hàng không trên nhận định việc điều chỉnh tăng giá trần sẽ là một điều tốt, nhưng tốt nhất nên nghĩ tới bỏ giá trần và để thị trường tự điều chỉnh theo cung cầu. Như vậy, các hãng hàng không sẽ có cơ hội để đưa ra các khung giá khác nhau, sẽ có nhiều người có thể đi được với mức giá rẻ hơn nếu lên kế hoạch từ sớm.

Tại đại hội đồng cổ đông, bà Thảo tiết lộ Vietjet có kế hoạch tiếp nhận đội tàu bay Boeing 737 (Ảnh: Vietjet).

"Mùa này, chúng ta nghe đâu đấy: Trời ơi sao giá vé máy bay đi Phú Quốc mắc thế! Thực ra, chuyến bay Phú Quốc rất đầy ở chiều đi, nhưng chiều về không có khách, chỉ có tôm cua mực bay về nên chi phí 1 chiều của chuyến bay phải gánh cho cả 2 chiều. Tương tự, dịp Tết cũng thường là như thế", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, bổ sung ý kiến của ông Sơn.

Người đứng đầu HĐQT Vietjet cho rằng những công cụ hành chính cần phải can thiệp khi có tình trạng độc quyền. Còn hiện tại Việt Nam có 5 hãng hàng không, giá vé nên để cho thị trường điều tiết thì lợi ích cho người tiêu dùng, nền kinh tế sẽ là tốt nhất, vì khi đó sẽ có cạnh tranh lành mạnh để thị trường phát triển.

"Nếu thiết lập giá sàn nào đó, chúng ta sẽ tước đi cơ hội nhận vé 0 đồng của rất nhiều người", bà Thảo nói.

Cũng tại phiên họp đại hội, Vietjet đặt kế hoạch lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng và lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu quốc tế, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông. Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng đội tàu bay lên 87 chiếc (bao gồm đội tàu thân rộng Airbus A330 9 tàu), khai thác 139.513 chuyến bay, vận chuyển 25,7 triệu lượt hành khách.