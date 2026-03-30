Cấp bách chuyển sang xăng E10: Doanh nghiệp đang rốt ráo ra sao?

Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện vừa ban hành, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10).

Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 trong tháng 4 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, tiết kiệm năng lượng.

Các doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh xăng dầu đã và đang tích cực chuẩn bị cơ bản về hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung và phương án kinh doanh xăng E10 trong tháng tới.

Doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), nêu nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã sản xuất và cung ứng cồn sinh học E100 pha trộn xăng E5, E10 cho thị trường. Việc cải hoán bể chứa, hệ thống liên quan để sản xuất và phối trộn xăng E10 đã sẵn sàng. Ông nói thêm sẽ tiếp tục mua thêm khoảng 8.000 tấn E100 trong tháng 5, 6 để phối trộn E3, E10.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến về lộ trình chuyển đổi xăng sinh học E10 trong tháng 4 của Bộ Công Thương, đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cho biết đã thí điểm bán xăng E10 tại gần 100 cửa hàng xăng dầu. Thực tế triển khai cho thấy sản phẩm được thị trường chấp nhận, không phát sinh vấn đề đáng kể.

Về hạ tầng, doanh nghiệp đã được cấp phép 13 điểm pha chế trên toàn quốc, trong đó 7 điểm có thể vận hành liên tục công suất lớn. Tổng công suất hiện khoảng 300.000m3/tháng và dự kiến nâng lên 350.000-380.000m3 vào cuối năm, đồng thời tăng sức chứa ethanol (cồn sinh học) lên khoảng 40.000m3/tháng.

Nguồn xăng khoáng được bảo đảm từ các nhà máy trong nước và nhập khẩu, đủ cho các tháng 3-5; với ethanol, doanh nghiệp xây dựng phương án cung ứng khoảng 20.000 m3/tháng và duy trì tồn kho. Doanh nghiệp này cho biết có thể triển khai kinh doanh E10 trên diện rộng từ trung tuần đến cuối tháng 4, sớm hơn kế hoạch.

Trong khi đó, đại diện Petrolimex cho biết tập đoàn đã hoàn tất các điều kiện pháp lý và cơ sở phối trộn, pha chế xăng E10. Mỗi tháng, tập đoàn này cần khoảng 45.000-50.000m3 ethanol, trong đó 20-30% từ nguồn trong nước, còn lại nhập khẩu.

Tương tự, Saigon Petro dự kiến bán E10 trên toàn hệ thống từ đầu tháng 4 và mở rộng trong tháng 5, còn Anh Phát Petro cũng lên kế hoạch triển khai từ giữa tháng 4.

Cần tính toán nguồn cung ethanol

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, nhiều đơn vị cho biết đã nhận được thông báo từ một số đơn vị đầu mối cho biết dự kiến từ ngày 15/4 sẽ thực hiện bán xăng E10 RON 95-III trên toàn quốc và đến 20/5 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95-III.

Một doanh nghiệp bán lẻ cho biết, hạ tầng hiện có như bồn chứa, cột bơm cơ bản có thể tiếp tục sử dụng sau khi vệ sinh, kiểm tra và điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn cần được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn.

Ông Trịnh Quang Khanh - Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - cho biết năng lực pha chế của các hội viên hiện đạt khoảng 965.000m3/tháng. Với năng lực này, ông Khanh đánh giá hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, ông Khanh chia sẻ, xăng sinh học là mặt hàng cần thời gian pha chế, không thể xuất bán ngay như xăng khoáng. Nếu công tác điều hành không hợp lý, đặc biệt tại thời điểm chuyển đổi, có thể phát sinh điểm nghẽn cục bộ trong cung ứng, dù tổng năng lực toàn hệ thống là đủ.

Về kiến nghị, ông đề xuất điều chỉnh chi phí định mức xăng E10 cao hơn xăng khoáng do phát sinh thêm chi phí sản xuất, vận chuyển, bảo quản. Đồng thời, cần nới quy chuẩn hàm lượng oxy theo hướng linh hoạt, bởi nếu giữ như hiện nay, giá E10 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hiệp hội cũng đề nghị sớm cho phép thuê phòng thử nghiệm để giảm chi phí đầu tư, tăng cường truyền thông và hướng dẫn rõ phương tiện sử dụng E10, cũng như có quy định phù hợp với trường hợp xăng suy giảm chất lượng trong lưu thông.

Về phía doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam - cho biết, nhu cầu ethanol để phối trộn xăng sinh học E10 ước khoảng 92.000-100.000m3/tháng. Trong khi cả nước có 6 nhà máy, hiện chỉ 3 nhà máy vận hành.

Theo ông, tổng công suất thiết kế đạt khoảng 41.000m3/tháng, nhưng công suất thực tế mới khoảng 25.000m3/tháng, tương đương 25-27% nhu cầu; kể cả khi huy động tối đa cũng chỉ đáp ứng khoảng 41%. Nguồn cung thiếu hụt lớn đặt ra yêu cầu vừa tối ưu sản xuất trong nước, vừa chủ động nhập khẩu để bảo đảm tiến độ triển khai E10.

Đáng chú ý, ông Tuấn cho rằng nhập khẩu ethanol không phải trở ngại lớn khi nguồn cung chủ yếu từ Mỹ và Brazil, vận chuyển ổn định, không chịu tác động trực tiếp từ xung đột Trung Đông, giá cũng biến động thấp hơn xăng dầu.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở thời gian và cạnh tranh nguồn hàng. Khi nhiều quốc gia trong khu vực như Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc tăng sử dụng xăng sinh học, áp lực lên các trung tâm trung chuyển như Hàn Quốc, Singapore sẽ gia tăng. Nếu không chủ động nhập khẩu sớm, doanh nghiệp có thể thiếu nguồn cung hoặc phải mua với giá cao hơn.