Petrolimex dừng bán xăng RON 95, chỉ bán xăng E10 từ 20/5

Petrolimex, PV OIL bán xăng E10 trên cả nước ngay trong tháng 5

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước - vừa có thông báo mới về việc kinh doanh xăng sinh học E10. Theo đó, đại diện doanh nghiệp cho biết hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4.

Đến ngày 15/5 hệ thống này đã đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và doanh nghiệp dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Hiện giá bán lẻ xăng E10 RON 95-III tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex là 23.450 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V là 24.350 đồng/lít.

Trước đó, "ông lớn" xăng dầu chiếm thị phần thứ 2 cả nước - PV OIL cho biết từ ngày 15/5, doanh nghiệp sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PV OIL đã hoàn tất việc rà soát và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường.

Xăng E10 RON 95-III bán thí điểm tại một cửa hàng ở Hà Nội hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh.

Đối với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn tại các cửa hàng, doanh nghiệp cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục bán hết trước khi chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10.

Trước đó, từ tháng 8/2025, các doanh nghiệp này đã bán thí điểm xăng sinh học E10 tại TPHCM, Hà Nội. Sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TPHCM, đại diện Petrolimex cho biết thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng.

Doanh nghiệp này cũng cho biết sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu. Điều này cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000-4.000m3/ngày.

Trong khi đó, đến ngày 13/5, đã có 715 cửa hàng xăng dầu của PV OIL kinh doanh xăng E10. Kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên phương tiện.

Chuẩn bị nguồn cung lớn cho xăng E10

Về chuẩn bị nguồn cung, đại diện PV OIL cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ các kho đầu nguồn. Doanh nghiệp cũng chuyển đổi hạ tầng pha chế xăng E5 sang E10, đồng thời nâng cấp hệ thống bồn bể, đường ống công nghệ và sức chứa ethanol.

Hiện nay, tổng công suất pha chế xăng E10 của PV OIL đạt gần 4 triệu m3/năm, có thể cung ứng cho toàn hệ thống và các đơn vị khác nếu có nhu cầu.

Bồn chứa xăng dầu tại một cửa hàng ở TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong khi đó, đại diện Petrolimex cho biết đã tạo nguồn ethanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn với 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, các hoạt động tại hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu...

Đối với ethanol, ngay từ tháng 4, tập đoàn đã tạo nguồn gần 40.000m3, đưa sẵn về các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ công tác pha chế xăng E10. Tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế.

Đối với xăng khoáng, tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Bên cạnh sản phẩm xăng E10 RON 95-III (tiêu chuẩn Euro 3), hiện doanh nghiệp cũng bán xăng E10 RON 95-V. Trong tương lai, tập đoàn sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON 97-V.