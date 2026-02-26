Bắt buộc dùng xăng E5, E10 từ tháng 6: Thủ tướng giao việc cho 5 bộ ngành

Ngày 26/2, Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị 07 về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh từ ngày 1/6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Việc phối trộn xăng E5 RON 92 tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12/2030, theo Thông tư 50/2025.

Chỉ thị 07 đánh giá hiện tiêu thụ nhiên liệu sinh học vẫn chưa đạt mục tiêu. Tại một số địa phương, người dân còn e ngại dùng xăng sinh học. Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai chưa quyết liệt.

Bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát chưa liên tục; hệ thống phân phối hoạt động kém hiệu quả. Chính sách thuế, phí và cơ chế tài chính cũng chưa đủ mạnh để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch phối trộn xăng sinh học, bảo đảm nguồn cung ổn định; quản lý đầu tư, khuyến khích phát triển hạ tầng và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, pha chế, phân phối.

Xăng E10 bán thí điểm tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Thương).

Đồng thời phối hợp hoàn thiện chính sách giá, thuế, phí; theo dõi thị trường, xây dựng kịch bản ứng phó; đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ, hợp tác quốc tế và truyền thông. Bộ trưởng được điều chỉnh tỷ lệ phối trộn phù hợp thực tế theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính được giao hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư, thuế, phí, tín dụng; ưu đãi nhập khẩu thiết bị chưa sản xuất được trong nước; bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng và giám sát sử dụng vốn gắn với mục tiêu giảm phát thải.

Bộ Xây dựng thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học trong giao thông; nghiên cứu, đánh giá trên các phương tiện và đề xuất chính sách phát triển nhiên liệu hàng không bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển vùng nguyên liệu bền vững; tận dụng cây phi lương thực, phụ phẩm và chất thải hữu cơ; lồng ghép mục tiêu giảm phát thải và tăng cường giám sát môi trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, tồn trữ, phối trộn và chất lượng nhiên liệu sinh học; cải cách thủ tục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát chặt thiết bị đo lường, tỷ lệ phối trộn...

UBND các tỉnh, thành được yêu cầu ban hành kế hoạch triển khai lộ trình phối trộn; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn...

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và kết quả thực hiện; định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi Sở Công Thương địa phương và thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2020/BCT) nhằm đáp ứng lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên cả nước.