Đẩy nhanh xăng E10 để hạ nhiệt nguồn cung xăng dầu

Tại hội nghị phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Bộ Công Thương tổ chức ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/11/2025, Bộ đã ban hành Thông tư 50 quy định tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, thay thế lộ trình trước đây.

Theo Thứ trưởng, việc thúc đẩy sử dụng xăng E5 và E10 không chỉ giúp giảm phát thải so với xăng khoáng, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển ngành nhiên liệu sinh học và tạo đầu ra ổn định cho nông sản, đồng thời giảm phụ thuộc vào xăng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới biến động.

Đẩy nhanh lộ trình áp dụng xăng E10 để giảm phụ thuộc xăng khoáng

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết các loại xăng sinh học như E10, E15, E20 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Tại Việt Nam, xăng E5 RON 92 đã được phân phối trên toàn quốc từ năm 2018, còn xăng E10 RON 95 được thí điểm từ tháng 8/2025. Thực tế đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Theo ông Tân, để triển khai hiệu quả lộ trình, cần chuẩn bị kỹ về nguồn cung ethanol, hệ thống phối trộn, phân phối và cơ chế giám sát, đảm bảo minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Dù lộ trình bắt buộc từ ngày 1/6, nhưng trong bối cảnh xung đột địa chính trị phức tạp, việc áp dụng sớm Thông tư 50 càng sớm càng tốt để giảm phụ thuộc vào xăng khoáng", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Thương).

Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện có 12/26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 3 thương nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học E10.

Hiện 9 doanh nghiệp đầu mối còn lại đang hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép. Tại Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng, Petrolimex và PV Oil cũng đã triển khai bán thí điểm xăng E10. Theo báo cáo, đến nay chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng sinh học.

"Trong tháng 3, cơ quan chức năng sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai xăng sinh học tại một số đơn vị", đại diện cục chia sẻ.

Bài toán nguồn ethanol và mục tiêu tăng tự chủ năng lượng

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam nhập khẩu khoảng 32% xăng dầu thành phẩm, còn lại 68% được sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy lọc dầu vẫn phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu. Chẳng hạn, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhập khoảng 100% dầu thô, còn Nhà máy lọc dầu Bình Sơn nhập 30-35%. Vì vậy, nguồn cung thực sự chủ động trong nước chỉ khoảng hơn 50% và xu hướng phụ thuộc năng lượng bên ngoài đang gia tăng.

Theo ông Tuấn, phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn góp phần tăng tự chủ năng lượng, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tạo đầu ra cho nông sản.

Về nguồn cung để triển khai xăng E10, ông Tuấn cho rằng vấn đề quan trọng không phải là giá xăng cao hay thấp mà phải đảm bảo có nguồn hàng. Trong bối cảnh thị trường biến động, ngay cả khi giá xăng lên 40.000-45.000 đồng/lít nhưng không có để bán vẫn gây áp lực lớn.

Về ethanol, hiện khoảng 60% nguồn ethanol thế giới đến từ Mỹ và Brazil, ít chịu tác động trực tiếp từ xung đột Trung Đông. Nếu chuẩn bị sớm, Việt Nam có thể nhập khẩu kịp thời để triển khai lộ trình triển khai xăng E10.

Xăng E10 RON 95 bán tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội từ tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

"Ethanol cũng liên thông với ngành nông sản như ngô, sắn, mía đường nên giá có phụ thuộc biến động xăng dầu nhưng không quá lớn. Nếu triển khai tích cực, nhiên liệu sinh học có thể trở thành giải pháp hỗ trợ giảm áp lực nguồn cung xăng dầu", ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết một số doanh nghiệp đã mở gói thầu để mua ethanol nhiều nhất có thể, nhằm sớm triển khai pha chế xăng E10, dự kiến từ đầu tháng 4.

Các thương nhân đầu mối và phân phối cũng được cho là có thể triển khai ngay, qua đó giảm sức ép lên nguồn cung xăng dầu, trong bối cảnh chưa thể dự báo thời điểm và diễn biến kết thúc của các xung đột quốc tế.

Theo tính toán, với nhu cầu khoảng 1 triệu m3 xăng dầu mỗi tháng, lượng ethanol cần cho pha chế E10 khoảng 92.000-100.000 m3. Các nhà máy nhiên liệu sinh học trong nước nếu tăng công suất có thể cung cấp khoảng 25.000m3, phần còn lại phải nhập khẩu.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, theo ông Tuấn, cần nhanh chóng chốt các hợp đồng mua dầu thô và ethanol khi có cơ hội, bởi hiện ethanol vẫn dễ mua hơn xăng dầu.