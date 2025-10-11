Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232.

Thông tư này gồm 9 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10. Các giấy phép đã được cấp trước thời điểm này vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn theo quy định.

Theo đó, thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm nay được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 thông tư này.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Theo Nghị định số 232, từ 10/10, mỗi khách hàng mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải chuyển khoản (từ tài khoản của người mua tới tài khoản của doanh nghiệp). Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, nhà điều hành sẽ cấp hạn mức và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thỏa điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và giấy phép từng lần để nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên tới nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có thông tin những đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng.