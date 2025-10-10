Chính thức xóa cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ hôm nay

Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ hôm nay.

Trước đây Nhà nước độc quyền vàng miếng, nay Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI, SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc này nhằm đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật.

Các tổ chức được phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng, bảo hành sản phẩm, lưu trữ dữ liệu chi tiết về nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng phải niêm yết công khai giá mua bán, không được kinh doanh qua đại lý ủy nhiệm. Các đơn vị cũng cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao dịch, lưu trữ dữ liệu khách hàng, gồm thông tin căn cước và mã số thuế, giá trị giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Nghị định quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán lại vàng nguyên liệu mua từ ngân hàng thương mại phải lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu đầy đủ và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Việc này nhằm kiểm soát các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.

Trong bối cảnh nghị định mới về quản lý vàng miếng có hiệu lực, một số ngân hàng cũng rục rịch thông báo về kế hoạch giao dịch vàng miếng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mới đây ra quy định về việc giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mới đây cũng cho biết, nhà băng này đang chuẩn bị cho quá trình chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Bên cạnh hệ thống chi nhánh, Techcombank cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối qua nền tảng trực tuyến.