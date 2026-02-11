"Cá mập" mới nổi gom 148 tấn vàng, vượt mặt cả Hàn Quốc, Australia

Jefferies - ngân hàng đầu tư 64 năm tuổi tại phố Wall, nơi từng tư vấn qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính và cơn sốt hàng hóa - vừa phát đi một báo cáo gây chú ý. Các nhà phân tích của họ phát hiện ra một sự tích lũy "bất thường" từ một thực thể phi chính phủ.

Theo dữ liệu từ Jefferies, chỉ trong giai đoạn cuối năm 2025 và tháng 1 năm nay, thực thể này đã gom khoảng 32 tấn vàng. Để dễ hình dung về quy mô, tốc độ mua vào này hiện chỉ đứng sau 2 quốc gia là Brazil và Ba Lan. Nghĩa là sức mua của ông lớn này đã vượt qua hầu hết ngân hàng trung ương trên thế giới trong cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/1, tổng kho vàng mà tổ chức này nắm giữ ước tính đạt ít nhất 148 tấn, trị giá xấp xỉ 23 tỷ USD. Con số này đủ để đưa họ gia nhập câu lạc bộ 30 chủ sở hữu vàng lớn nhất hành tinh.

Điều thú vị nằm ở chỗ nếu so sánh trên bảng xếp hạng quốc gia, kho vàng của doanh nghiệp này hiện đã lớn hơn dự trữ quốc gia của những nền kinh tế tên tuổi như Australia, Hàn Quốc, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hay Hy Lạp.

Một "thế lực" tư nhân đang âm thầm hút ròng vàng vật chất với tốc độ chóng mặt. Đây không chỉ là về việc mua bán, mà nó đang vẽ lại bản đồ dòng tiền của kim loại quý trong kỷ nguyên số (Ảnh: CryptoRank).

Lộ diện "ông trùm" đứng sau cơn khát vàng

Cái tên được Jefferies chỉ đích danh không ai khác chính là Tether - công ty phát hành stablecoin (đồng tiền số ổn định) lớn nhất thế giới USDT.

Việc Tether gom vàng không đơn thuần là đầu cơ kiếm lời theo sóng. Theo phân tích chuyên sâu, động thái này phục vụ một chiến lược cấu trúc bảng cân đối kế toán dài hạn, hay nói cách khác là "bê tông hóa" tài sản số bằng tài sản thực.

148 tấn vàng này đang được Tether sử dụng cho 2 mục đích tối thượng, đó là làm tài sản bảo chứng cho dự trữ của đồng USDT (vốn đang có vốn hóa 185 tỷ USD, chiếm 60% thị phần stablecoin toàn cầu), và làm tài sản nền cho token bảo chứng bằng vàng của họ là Tether Gold (XAU₮).

CEO của Tether, ông Paolo Ardoino, mới đây đã tiết lộ kế hoạch phân bổ từ 10% đến 15% danh mục đầu tư của công ty vào vàng vật chất. Đây là sự chính thức hóa cho một chiến lược đã được âm thầm triển khai suốt nhiều năm qua.

Đáng chú ý, Jefferies nhấn mạnh rằng con số 148 tấn hay 23 tỷ USD có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Do là công ty tư nhân, Tether không bắt buộc phải công khai toàn bộ. Rất có khả năng lượng vàng thực tế mà "gã khổng lồ" này nắm giữ còn lớn hơn nhiều so với các con số trên sổ sách công khai.

Thách thức các quỹ ETF: Cuộc đổi ngôi của dòng tiền?

Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn dưới góc nhìn đầu tư khi chúng ta so sánh sức mạnh của Tether với các kênh đầu tư vàng truyền thống như ETF.

Theo chuyên trang GoldInvest và dữ liệu từ ngân hàng Société Générale (Pháp), dòng tiền đầu tư đang có sự dịch chuyển mang tính lịch sử từ các công cụ tài chính truyền thống sang tài sản số hóa.

Cụ thể, token vàng XAU₮ của Tether đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Xét về lượng vàng bảo chứng, quy mô của XAU₮ hiện đã ngang ngửa với các quỹ ETF vàng lớn trên thế giới. Số liệu tháng 12/2025 cho thấy, dòng vốn ròng chảy vào XAU₮ đứng thứ hai toàn cầu, chỉ chịu thua quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Shares (GLD).

Thậm chí, Tether còn thể hiện sự nhạy bén của một "cá mập" tài chính thực thụ. Trong phiên giao dịch ngày 30/1/2026, khi giá vàng có nhịp điều chỉnh giảm, Tether được cho là đã lập tức "bắt đáy" mua thêm 11 tấn vàng. Hành động "mua khi giá yếu" này cho thấy họ không chỉ là người tích trữ thụ động mà là một nhà giao dịch đầy toan tính.

Tín hiệu gì cho thị trường?

Việc một công ty công nghệ tài chính nắm giữ lượng vàng vượt qua cả các quốc gia phát triển như Hàn Quốc hay Australia gửi đi những tín hiệu quan trọng cho giới đầu tư.

Thứ nhất, xu hướng "vàng hóa" tài sản số. Vàng không còn chỉ nằm trong két sắt ngân hàng hay dưới dạng trang sức. Nó đang trở thành "mỏ neo" niềm tin cho nền kinh tế số. Sự trỗi dậy của các token như XAU₮ cho thấy nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng việc sở hữu vàng qua blockchain nhờ tính thanh khoản cao và khả năng giao dịch 24/7.

Thứ hai, lực cầu mới mang tính cấu trúc. Trước đây, giá vàng phụ thuộc lớn vào Ngân hàng Trung ương và các quỹ ETF. Nay, thị trường xuất hiện thêm một "tay chơi" mới là các công ty stablecoin. Với tiềm lực tài chính hàng trăm tỷ USD, nhu cầu mua vàng của nhóm này không phải là nhất thời mà là dài hạn để bảo chứng tài sản.

Thứ ba, sự phòng hộ trước biến động. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng và những bất định của tiền tệ toàn cầu, việc Tether chuyển dịch sang vàng phản ánh tư duy của các "túi tiền lớn": Tìm về giá trị thực để trú ẩn an toàn.

Sự kiện Tether trở thành "ông lớn" nắm giữ 148 tấn vàng đang dần định hình lại cấu trúc nhu cầu của kim loại quý này. Khi ranh giới giữa tài chính truyền thống và tài sản số ngày càng mờ nhạt, vàng vẫn chứng minh được vị thế "vua" của mình, dù là trong két sắt hay trên mạng lưới blockchain.

Như nhận định của Jefferies: "Ở quy mô này, việc mua vàng không còn là phòng hộ ngắn hạn. Đó là một chiến lược thay đổi cuộc chơi".