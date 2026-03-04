Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt giảm mạnh

Kết phiên 3/3, giá vàng miếng SJC lùi về quanh 185,2–188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với đầu phiên sáng và mất gần 3 triệu đồng so với mức chốt phiên trước đó.

Nhịp điều chỉnh mạnh đã kéo giá vàng trong nước xuống thấp nhất kể từ ngày vía Thần Tài (26/2). Trước đó, trong phiên 2/3, vàng miếng từng vọt lên 190,9 triệu đồng/lượng, chỉ kém khoảng 400.000 đồng so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm đầu năm - khi vàng miếng giao dịch quanh 157 triệu đồng/lượng - thì sau hai tháng, mặt hàng này vẫn ghi nhận mức tăng hơn 30 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới lao dốc 248,2 USD, xuống còn 5.071 USD/ounce, thậm chí có lúc xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng đến nay. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng mất 217 USD, lùi về 5.095 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong 24 giờ, kim loại quý đã “bốc hơi” hơn 4%. Trước đó, ở phiên 2/3, vàng từng tăng dựng đứng lên 5.416 USD/ounce, nhưng sau đó thu hẹp đà tăng do áp lực chốt lời và dao động quanh vùng 5.300-5.360 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt - tăng 0,9%, lên mức cao nhất trong một tháng. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định, đồng USD mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao đang tạo lực cản đáng kể đối với vàng và bạc.

Vàng là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kết thúc ngày 18/3. Xác suất duy trì lãi suất trong tháng 6 đã tăng từ dưới 45% lên trên 60%.

Dù vậy, nhiều tổ chức phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng. BMI - đơn vị thuộc Fitch Solutions - cho rằng giá vàng có thể thiết lập kỷ lục mới trên 5.600 USD/ounce trong tuần này nếu căng thẳng địa chính trị không hạ nhiệt.

Theo Rania Gule, chuyên gia tại XS.com, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị đan xen với áp lực lạm phát và sự phức tạp của chính sách tiền tệ, vàng tiếp tục đóng vai trò công cụ tái phân bổ rủi ro trong danh mục đầu tư.