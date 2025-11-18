Bộ trưởng Tài chính nói về tình trạng người dân bị ép mua bảo hiểm

Ngày 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) cho hay dự luật sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép cá nhân làm đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể đồng thời làm đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm khác và ngược lại, mở rộng hơn cơ chế bán chéo sản phẩm.

Trong điều kiện hệ thống giám sát hiện nay đối với hoạt động đại lý bảo hiểm còn nhiều bất cập, ông Thông cho rằng quy định này tiềm ẩn rủi ro lớn về xung đột lợi ích.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông phát biểu ý kiến (Ảnh: Media Quốc hội).

"Đại lý là người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, khi cùng lúc đại diện cho nhiều doanh nghiệp, họ có thể bị chi phối bởi mức hoa hồng, chính sách ưu đãi, từ đó không còn bảo đảm đầy đủ nghĩa vụ ưu tiên lợi ích của bên mua bảo hiểm", đại biểu nói.

Theo ông Thông, thực tiễn thời gian qua có rất nhiều phản ánh của người dân về việc bị tư vấn lệch lạc, bị ép mua bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng, đại lý. Nếu chúng ta mở rộng bán chéo mà không tăng cường các yêu cầu pháp lý và cơ chế kiểm soát thì rất khó khắc phục tình trạng này.

Vị đại biểu đề nghị, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn lựa chọn phương án cho phép bán chéo, dự thảo luật cần phải có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thời gian qua có tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn dịch vụ kèm sản phẩm bảo hiểm, gây nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình trước Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo ông Thắng, Luật Tổ chức tín dụng đã quy định rõ cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài, người quản lý, người lao động, nhân viên tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Cùng với đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm việc đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng kinh doanh bảo hiểm; đồng thời các văn bản hướng dẫn cũng quy định rất chặt chẽ việc tư vấn, ghi âm để nâng cao chất lượng đại lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết bộ đã và sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định nhằm hạn chế tình trạng này.