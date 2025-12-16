Thị trường xuất hiện lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm

Thị trường tiền gửi sôi động, lãi suất cao nhất 8,3%/năm

Bên cạnh mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP, lãi suất huy động trực tuyến áp dụng cho khách hàng phổ thông trên thị trường cũng đã chính thức chạm mốc 8,3%/năm nhờ chính sách cộng thêm lãi suất của ngân hàng.

PVcomBank mới đây tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng lên kịch trần 4,75%/năm, các kỳ hạn 6-11 tháng lên 5,8%/năm và từ 12 tháng trở lên vượt 6%/năm, cao nhất 6,8%/năm. Nhờ chương trình cộng thêm lãi suất tối đa 1,5%/năm, lãi suất thực nhận có thể đạt tới 8,3%/năm, trong khi khách hàng VIP gửi số tiền lớn vẫn được hưởng mức lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm.

PVcomBank là ngân hàng thứ 18 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 12. Trước đó, 17 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, gồm Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVcomBank. Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank đã 2 lần điều chỉnh lãi suất.

Nhân viên kiểm tra tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn tháng 11 liền trước, thị trường ghi nhận 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVcomBank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank. Trong đó, có 4 ngân hàng đã 2-3 lần tăng lãi suất trong tháng gồm BaoViet Bank, Techcombank, LPBank và VPBank.

Hiện tại, trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) - vốn đang duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống, VietinBank và BIDV là 2 đơn vị hiếm hoi điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian gần đây.

BIDV tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở nhiều kỳ hạn ngắn và trung hạn, đưa mức niêm yết lên 2,6%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng, 2,9%/năm kỳ hạn 3-5 tháng, 4%/năm kỳ hạn 6-11 tháng và 4,7-5%/năm với các kỳ hạn dài. Trong khi đó, VietinBank điều chỉnh tăng lãi suất từ tháng trước, nâng các kỳ hạn 1-11 tháng lên 2,4-3,9%/năm, còn các kỳ hạn từ 12-36 tháng vẫn giữ ở mức 4,7-5%/năm.

Kiểm tra tiền bằng máy tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Ở nhóm còn lại, Agribank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến dao động từ 2,4%/năm (1-2 tháng) đến cao nhất 4,9%/năm (24-36 tháng), trong khi Vietcombank tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống, phổ biến từ 1,6%/năm đến tối đa 4,7%/năm.

Tại các ngân hàng tư nhân, nhiều đơn vị thời gian gần đây đã nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên kịch trần. Theo đó, ngày càng nhiều nhà băng đang trả lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm - mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định. Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 11, các ngân hàng như VIB, NamABank, MBV, CIMB Việt Nam cũng đã áp dụng mức trần 4,75%/năm cho nhiều khoản tiền gửi ngắn hạn.

Tín dụng bứt tốc, lãi suất huy động khó hạ nhiệt?

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lãi suất tiền gửi nhiều khả năng sẽ nhích lên vào cuối năm, chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Từ những yếu tố trên, VCBS cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, mặt bằng lãi suất huy động từ nay đến cuối năm và sang năm 2026 nhiều khả năng vẫn chịu áp lực và đi theo xu hướng tăng.

Nguyên nhân là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10% sẽ kéo theo nhu cầu tín dụng ở mức rất cao, khiến lãi suất huy động khó giảm. Áp lực này đặc biệt lớn với các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, làm nới rộng chênh lệch lãi suất so với khối ngân hàng thương mại cổ phần, qua đó thúc đẩy dòng tiền gửi dịch chuyển sang các ngân hàng trả lãi cao hơn.

Bên cạnh đó, khi lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tăng, một phần tiền nhàn rỗi cũng có thể chuyển sang kênh này, dù nhà đầu tư vẫn phải cân nhắc do mức độ rủi ro cao hơn so với gửi tiết kiệm.