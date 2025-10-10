Bảo hiểm AAA đạt 2 chứng nhận quốc tế về chất lượng dịch vụ và bảo mật thông tin

Ngày 9/10, tại trụ sở chính, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được G-CERTI trao chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022. Đây là hai tiêu chuẩn quốc tế quan trọng về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS).

Ngày 9/10, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được trao 2 chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 (Ảnh: Bảo hiểm AAA).

ISO 9001:2015 - Nền tảng khẳng định chất lượng và nỗ lực nâng chuẩn dịch vụ

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, tập trung vào việc thiết lập quy trình quản lý giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo quy trình vận hành thống nhất, minh bạch và chuyên nghiệp.

Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này không chỉ giúp Bảo hiểm AAA nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, tối ưu hóa quy trình, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro, mà quan trọng hơn là mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Với hệ thống được chuẩn hóa, Bảo hiểm AAA cam kết giải quyết tối thiểu 95% hồ sơ bồi thường đúng thời hạn, phản hồi khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc, đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, quyền lợi và trải nghiệm khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Trong năm 2025, Bảo hiểm AAA đã chinh phục được 2 tiêu chuẩn ISO quan trọng (Ảnh: Bảo hiểm AAA).

ISO/IEC 27001:2022 - An toàn thông tin luôn là ưu tiên hàng đầu trong thời đại công nghệ số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu không chỉ là tài sản quan trọng mà còn là nền tảng để doanh nghiệp kết nối, phục vụ và bảo vệ khách hàng. Nhận thức rõ điều đó, Bảo hiểm AAA đã lên kế hoạch, triển khai rất nhiều hoạt động để có thể đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này đã giúp Bảo hiểm AAA thiết lập cơ chế kiểm soát toàn diện để đảm bảo dữ liệu của khách hàng được bảo vệ ở mọi cấp độ. Từ thông tin cá nhân, hợp đồng, lịch sử bồi thường cho đến dữ liệu giao dịch trực tuyến, tất cả đều được quản lý theo quy trình nghiêm ngặt, hạn chế tối đa rò rỉ, thất thoát hay truy cập trái phép.

ISO/IEC 27001:2022 cũng yêu cầu doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá, cập nhật và cải tiến các biện pháp bảo mật nhằm thích ứng với những mối đe dọa công nghệ mới.

Điều này có nghĩa là hệ thống của Bảo hiểm AAA luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao, đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn tới 99,8% thời gian. Đây chính là cam kết rõ ràng của Bảo hiểm AAA về niềm tin và “Quyền được an tâm” khi mọi thông tin được bảo mật tuyệt đối, mọi giao dịch đều được đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và kịp thời.

Việc Bảo hiểm AAA đầu tư nghiêm túc vào quản lý an toàn thông tin không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà còn để mang đến cho khách hàng và đối tác một trải nghiệm bảo hiểm số an toàn.

Đại diện phía đơn vị cấp chứng chỉ ISO đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc của ban lãnh đạo, quyết tâm của cán bộ, nhân viên Bảo hiểm AAA (Ảnh: Bảo hiểm AAA).

Phát biểu tại buổi lễ Trao chứng nhận, ông Trần Doãn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA - cho biết, việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm AAA.

Đây không chỉ là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế mà còn là cam kết rõ ràng của Bảo hiểm AAA trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu và thông tin.

Ông Trần Doãn Đạt nhấn mạnh, tổng công ty cam kết tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế để mỗi khách hàng đều có quyền được an tâm khi lựa chọn đồng hành cùng Bảo hiểm AAA.

Ông Trần Doãn Đạt - Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại Lễ công bố và trao chứng nhận (Ảnh: Bảo hiểm AAA).

Đại diện phía G-CERTI - đơn vị cấp chứng chỉ ISO đánh giá cao nỗ lực của tập thể Bảo hiểm AAA trong thời gian qua, cho rằng chính nhờ sự đầu tư nghiêm túc của ban lãnh đạo, quyết tâm của cán bộ, nhân viên đã giúp Bảo hiểm AAA xây dựng được một nền tảng vững chắc, bài bản.

Nhờ đó, Bảo hiểm AAA đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Chứng chỉ ISO là cam kết rõ ràng của Bảo hiểm AAA trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao (Ảnh: Bảo hiểm AAA).

Nếu ISO 9001:2015 giúp Bảo hiểm AAA chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm nhất quán cho khách hàng, thì ISO/IEC 27001:2022 lại đóng vai trò bảo vệ toàn diện hệ thống thông tin trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay.

Hai chứng nhận này bổ trợ cho nhau, tạo nên nền tảng vững chắc để Bảo hiểm AAA vừa đảm bảo chất lượng phục vụ, vừa duy trì an toàn dữ liệu và niềm tin khách hàng trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.