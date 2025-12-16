Đề xuất hộ kinh doanh phải khai báo toàn bộ tài khoản ngân hàng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến lần thứ 2 đối với dự thảo Nghị định quy định về việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

So với bản dự thảo trước, nội dung lần này đã được hoàn thiện và bổ sung nhiều quy định chi tiết hơn sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và đơn vị liên quan. Dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Trước đó, Luật Quản lý thuế 2019 quy định hộ kinh doanh chỉ cần thông báo tài khoản ngân hàng được sử dụng để nộp thuế điện tử.

Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định quy định về khai, tính, khấu trừ và nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Điều 13 nêu rõ đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế tất cả số tài khoản liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ các quyền và trách nhiệm khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như phải tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đồng thời, hộ kinh doanh có trách nhiệm sử dụng cũng như cung cấp sổ sách, hóa đơn, phần mềm quản lý bán hàng và các tài liệu liên quan khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.

Đường phố Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, dự thảo quy định hộ và cá nhân cư trú phải kê khai, nộp đầy đủ các loại thuế phát sinh như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, các khoản phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Bên cạnh đó, cá nhân và hộ kinh doanh trên các nền tảng này phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin định danh, bao gồm mã số thuế hoặc số định danh cá nhân đối với công dân Việt Nam; số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do nước ngoài cấp đối với người nước ngoài, đồng thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ việc xác định nghĩa vụ thuế cho đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử theo quy định.

Trong dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng tăng hỗ trợ và giảm thủ tục hành chính.

Theo đó, cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế; đồng thời hướng dẫn người nộp thuế sử dụng các ứng dụng, nền tảng kê khai và nộp thuế điện tử. Các kênh hỗ trợ như đường dây nóng, tư vấn trực tiếp, phản hồi trực tuyến cũng được yêu cầu thiết lập và vận hành hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cơ quan thuế phải công khai rõ quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ, biểu mẫu, cách xác định tỷ lệ tính thuế, thuế suất và mức xử phạt nếu có để hộ, cá nhân kinh doanh dễ theo dõi và thực hiện.

Các ý kiến, phản ánh, vướng mắc từ người nộp thuế phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng thời hạn. Trường hợp cần kiểm tra, làm việc trực tiếp, cơ quan thuế phải thông báo trước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ cơ quan thuế không được yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp lại những thông tin, hồ sơ đã có trong hệ thống hoặc đã được cơ quan khác xác nhận. Việc quản lý thuế phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, thuận tiện, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuế; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu hoặc thực hiện không đúng quy định trong quá trình hỗ trợ người nộp thuế.