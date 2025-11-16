Bitcoin lao dốc, chuyên gia dự báo có thể giảm thêm

Theo dữ liệu từ Binance, giá bitcoin giảm mạnh xuống chỉ còn 95.808 USD/BTC - mức thấp nhất kể từ tháng 5, có thời điểm thị giá sụt về sát 94.000 USD. Đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện đã giảm gần 24% so với mức kỷ lục trên 126.000 USD đạt được chỉ hơn một tháng trước đó.

Đà suy yếu này lan rộng ra toàn thị trường, kéo theo các token lớn như ethereum (ETH) xuống còn dưới 3.200 USD, giảm hơn 11% so với đầu tuần; solana (SOL) cũng mất tới 15% trong cùng giai đoạn, theo CoinDesk.

Theo các chuyên gia của Bitfinex, đợt giảm sâu của thị trường thời gian qua chủ yếu xuất phát từ sự thiếu rõ ràng về các điều kiện kinh tế chủ chốt của Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ. Tình trạng “mù thông tin” này bắt nguồn từ đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài từ ngày 1/10 đến ngày 13/11, khiến các báo cáo về lạm phát và thị trường lao động bị đình trệ.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng thị trường buộc phải điều chỉnh do thiếu thông tin dẫn dắt, cộng thêm yếu tố bất ổn chính trị khiến tâm lý nhà đầu tư càng thận trọng. Chính sự kết hợp này đã đẩy nhiều người vào trạng thái chờ đợi, không dám đưa ra quyết định lớn cho đến khi các dữ liệu kinh tế được phát hành trở lại.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần qua, có thời điểm giảm về 94.443 USD (Ảnh: CoinDesk).

Noelle Acheson, tác giả Crypto Is Macro Now, nhận định đợt giảm giá vừa qua là một nhịp điều chỉnh cần thiết sau nhiều tháng thị trường đi ngang và không thể duy trì mức bứt phá trên 120.000 USD.

Theo bà Acheson, yếu tố quyết định đối với bitcoin vẫn là thanh khoản vĩ mô. Dù lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed có thể chưa đến trước cuối quý I/2026, kỳ vọng về việc điều chỉnh bảng cân đối kế toán hoặc các biện pháp nới lỏng khác có thể giúp khôi phục tâm lý với các tài sản rủi ro, bao gồm bitcoin.

Trong khi đó, theo John Glover, Giám đốc đầu tư của công ty cho vay tài sản số Ledn, cho rằng các tín hiệu kỹ thuật chỉ ra rằng bitcoin vẫn còn dư địa để giảm. Ông cảnh báo việc xuyên thủng mức Fibonacci 23,6% ngay dưới 100.000 USD đã mở ra đường về vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo quanh 84.000 USD.

Glover cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại là một phần của thị trường giá xuống của bitcoin và giai đoạn tới sẽ còn nhiều biến động. “Giá có thể bật trở lại trên 100.000 USD trước khi có một nhịp giảm xuống dưới 90.000 USD”, ông nói và dự báo chu kỳ điều chỉnh có thể kéo dài đến mùa hè năm 2026.