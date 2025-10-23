Bitcoin liên tục rơi thẳng đứng, chu kỳ tăng giá liệu đã kết thúc?

Sáng nay (23/10), bitcoin bất ngờ trượt giá về mức hơn 106.000 USD/BTC. Mức giá này đưa vốn hóa thị trường giảm còn 2.166 tỷ USD.

Mới đây, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết tiền mã hóa đã trở thành một phần trong hệ thống thanh toán và tài chính. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm quản lý của cơ quan này.

Phát biểu của ông Waller thể hiện một bước ngoặt so với lập trường thận trọng mà các cơ quan quản lý Mỹ lâu nay duy trì đối với tài sản kỹ thuật số.

Trước đây, Fed thường tiếp cận tiền mã hóa với sự hoài nghi, do lo ngại về biến động mạnh, rủi ro tài chính phi pháp và bảo vệ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của một Thống đốc Fed cho thấy cơ quan này đang dần nhìn nhận rõ hơn vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Thực tế, nhiều tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ lưu ký, giao dịch và đầu tư vào tiền mã hóa, phản ánh quá trình hội nhập ngày càng sâu của loại tài sản này vào hệ thống tài chính truyền thống.

Giá bitcoin liên tục biến động mạnh (Ảnh: Reuters).

Thị trường tiền mã hoá tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi nhiều đồng tiền lớn đồng loạt giảm giá mạnh. Các chuyên gia cho rằng một bộ phận nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang hành động theo “quy tắc chu kỳ 4 năm” truyền thống của bitcoin, góp phần tạo áp lực lên toàn thị trường.

Đà giảm mạnh bắt đầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế với Trung Quốc, khiến thị trường ghi nhận khối lượng thanh lý kỷ lục, khoảng 19 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trong lịch sử, giá bitcoin thường vận động theo chu kỳ 4 năm, tương ứng với sự kiện halving, khi phần thưởng dành cho thợ đào bị cắt giảm một nửa. Mỗi chu kỳ thường gồm giai đoạn đạt đỉnh sau khi đợt halving hoàn tất rồi suy giảm trong các năm tiếp theo.

Với việc bitcoin từng đạt mốc kỷ lục 125.000 USD vào tháng 10, nhiều người tin rằng chu kỳ hiện tại đang tiến gần giai đoạn kết thúc.

“Đợt bán tháo lần này phần nào đến từ nhóm nhà giao dịch vẫn tin vào mô hình 4 năm. Tính từ đỉnh chu kỳ trước đến nay đã gần tròn 4 năm và trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, họ có xu hướng chốt lời để bảo vệ vị thế", Matthew Nay, chuyên gia nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Messari, chia sẻ trong báo cáo.

Ông Jonathan Morgan, chuyên gia tại nền tảng giao dịch Stocktwits, nhận định đây có thể là hệ quả của việc giao dịch máy móc khi các nhà đầu tư mua bán dựa hoàn toàn vào mô hình chu kỳ.

Trong khi đó, ông Jasper De Maere, chiến lược gia tại công ty tài chính Wintermute, cho rằng chiến lược này đã lỗi thời. Ông nhận định rằng tác động của halving không còn rõ rệt bởi phần thưởng cho thợ đào giờ quá nhỏ so với quy mô giao dịch toàn cầu.