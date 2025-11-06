Bitcoin lao dốc sau khi Tổng thống Trump đưa lời cảnh báo

Thị trường tiền số toàn cầu lại dậy sóng khi giá bitcoin giảm mạnh, tiếp tục xuyên thủng mốc 100.000 USD. Bitcoin sau đó đã hồi phục nhẹ và hiện giao dịch quanh mốc 102.000 USD.

Đà rơi này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump phát đi cảnh báo về tham vọng tiền mã hóa của Trung Quốc. Tỷ phú Elon Musk cũng cảnh báo nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ lên tới 38.000 tỷ USD.

Từ sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử, giá bitcoin từng tăng mạnh nhờ kỳ vọng chính quyền mới ủng hộ tiền số. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, đà tăng đã chững lại dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng gửi "tín hiệu tích cực" cho thị trường tuần trước.

Phát biểu trên chương trình 60 Minutes của CBS, ông Trump nói thẳng: "Nếu Mỹ không thống trị lĩnh vực tiền điện tử, Trung Quốc sẽ làm điều đó. Trong ngành này chỉ có số một, không có số hai. Và hiện tại chúng ta đang là số một - tôi muốn giữ vị trí đó. Giống như với AI, Mỹ phải là nước dẫn đầu về tiền số".

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh: "Trung Quốc đang tham gia rất lớn vào lĩnh vực này", ám chỉ các động thái nới lỏng quy định tiền số gần đây tại Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, hoạt động giao dịch và khai thác tiền mã hóa vẫn bị cấm hoàn toàn tại Trung Quốc từ năm 2021.

"Những suy đoán gần đây rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi ra quyết định lãi suất, có thể từ chối đợt cắt giảm khác trong năm nay. Bên cạnh đó, những lo ngại về thuế quan, rủi ro trên thị trường vốn, đã góp phần đẩy thị trường xuống thấp hơn", ông Gerry O'Shea, chuyên gia tại công ty quản lý tiền số Hashdex, phân tích.

Trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12.

Giá bitcoin liên tục giảm mạnh (Ảnh: Crypto News).

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho rằng quỹ đạo giá gần đây của bitcoin bị ảnh hưởng bởi xu hướng bán ra từ những người nắm giữ dài hạn. Theo dữ liệu từ công ty phân tích CryptoQuant, các nhà đầu tư dài hạn đã bán ra khoảng 405.000 bitcoin trong tháng 10, tương đương hơn 43 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, bitcoin - từng đạt đỉnh gần 126.000 USD cuối năm 2024 - hiện đã mất đà tăng. “Giá bitcoin gần như đi ngang từ tháng 7 đến nay”, ông Arthur Azizov, nhà sáng lập B2 Ventures, nhận định trong báo cáo.

Theo ông Azizov, nếu bitcoin rơi xuống dưới 100.000 USD và giữ mức này, giá có thể trượt sâu về vùng 93.000-96.000 USD. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đây là “ngưỡng tâm lý cực kỳ quan trọng” và khả năng giá bật lại từ vùng này là cao, giống như hồi tháng 6.

Bất chấp biến động, phố Wall vẫn đổ vốn mạnh vào thị trường tiền số kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) bật đèn xanh cho quỹ ETF bitcoin đầu năm 2024.

Dẫn đầu là BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cùng các quỹ khác đã gom khoảng 1,5 triệu bitcoin, trị giá gần 160 tỷ USD, tương đương hơn 7% tổng nguồn cung của bitcoin.

Tuy nhiên, dòng vốn khổng lồ này vẫn chưa thể ngăn chặn đà giảm giá, khi tâm lý lo ngại về chính sách tiền tệ và rủi ro vĩ mô đang bao trùm thị trường.