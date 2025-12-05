BIDV, VPBank, Nam A Bank… huy động hàng nghìn tỷ đồng qua trái phiếu

Quý IV, nhiều ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Ngân hàng tăng tốc huy động vốn

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), BIDV vừa phát hành 360 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm. Trước đó, ngân hàng này liên tiếp huy động gần 1.600 tỷ đồng bằng 4 lô trái phiếu, nâng tổng giá trị gọi vốn cuối tháng 11 lên gần 2.000 tỷ đồng.

Bac A Bank cũng hoàn tất chào bán lô trái phiếu BAB12509 trị giá 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,7%/năm. Đây là lô thứ 9 ngân hàng phát hành trong năm nay, sau khi hút 800 tỷ đồng hồi giữa tháng 11.

Trong khi đó, Nam A Bank chào bán 10 triệu trái phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng, lãi suất thả nổi, nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cải thiện các chỉ số an toàn vốn.

VPBank cũng thông qua kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trước ngày 10/12, sau khi đã hoàn tất một đợt phát hành 1.000 tỷ đồng vào tháng 11.

Việc tăng cường huy động trái phiếu diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng cần củng cố vốn trung, dài hạn để giảm áp lực thanh khoản và đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro.

Nhiều ngân hàng tăng huy động vốn qua kênh trái phiếu (Ảnh: DT).

Ngân hàng đứng đầu về huy động vốn qua kênh trái phiếu

Theo chuyên gia FiinRatings, các ngân hàng đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn cấp 2, với quy mô dự kiến lớn nhất trong nhiều năm. Diễn biến này phản ánh áp lực tuân thủ tiêu chuẩn an toàn vốn theo Thông tư 14.

Thống kê cho thấy, vốn cấp 1 (Tier-1) vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu vốn của hệ thống ngân hàng, song mức độ phụ thuộc vào vốn cấp 2 (Tier-2) đã gia tăng kể từ năm 2024, đặc biệt thông qua hoạt động phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô trung bình.

Trong cấu trúc tài chính của ngân hàng, vốn cấp 1 (Tier-1) được xem là phần vốn “cốt lõi” gồm vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại. Đây là nguồn lực bền vững nhất, phản ánh sức khỏe tài chính thực tế và đóng vai trò lớp đệm bảo vệ đầu tiên khi ngân hàng gặp rủi ro.

Trong khi đó, vốn cấp 2 (Tier-2) là phần vốn bổ sung, chủ yếu hình thành từ phát hành trái phiếu dài hạn và dự phòng rủi ro. Loại vốn này giúp nâng hệ số an toàn vốn nhưng không ổn định bằng vốn cấp 1.

Vì vậy, nhiều ngân hàng tăng phát hành trái phiếu dài hạn nhằm gia tăng vốn cấp 2, đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định. Hoạt động phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ năm năm trở lên tăng mạnh trong năm 2023 và duy trì ổn định cho đến nay.

Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm đạt 481.944 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo phân nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục giữ vị thế quán quân với 344.400 tỷ đồng, chiếm tới 69% tổng giá trị. Lãi suất bình quân của nhóm này quanh mức 5,9%/năm với kỳ hạn bình quân 4,5 năm. Top 3 tổ chức có giá trị phát hành lớn nhất là Techcombank (khoảng 46.000 tỷ đồng), ACB (khoảng 36.500 tỷ đồng) và OCB (khoảng 32.700 tỷ đồng).