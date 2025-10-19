Bị Thanh tra kết luận vi phạm trái phiếu, ngân hàng nói gì?

Thanh tra Chính phủ mới đây có kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ghi nhận, giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023, trong 67 tổ chức phát hành có 5 ngân hàng thương mại (NHTM) gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) phát hành tổng cộng 255.107 tỷ đồng, mục đích để cho vay khách hàng (chủ yếu là trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra, 3/5 các ngân hàng thương mại đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin.

Trước thông tin này, các ngân hàng liên quan đã có phản hồi thông tin.

Nhiều ngân hàng có những vi phạm về trái phiếu được Thanh tra Chính phủ chỉ ra (Ảnh minh họa: IT).

ACB cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, 2 lô trái phiếu do ngân hàng này phát hành vào ngày 19/12/2018 và 6/12/2019 có mục đích sử dụng vốn được nêu trong phương án phát hành là để cho vay trung và dài hạn.

“Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, do số liệu báo cáo tại một số thời điểm chưa khớp về thời gian và có bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nên phát sinh yêu cầu rà soát và khắc phục theo quy định của cơ quan thanh tra. ACB đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngân hàng này nêu luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị và minh bạch tài chính, đồng thời duy trì sự ổn định để phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách bền vững.

Một ngân hàng liên quan cũng thông tin: "Với các tổ chức tín dụng nguồn vốn được huy động từ rất nhiều nguồn khác nhau, rồi nhập chung về một “giỏ hàng” nên việc phân biệt thời hạn tương đối khó khăn. Đây cũng là bất cập của chính sách mà các tổ chức tín dụng đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có điều chỉnh".