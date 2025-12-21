Hàng loạt doanh nghiệp buộc phải rời sàn chứng khoán

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 3,15 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC) sẽ chính thức bị hủy niêm yết vào ngày 31/12, ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HNX là 30/12.

Nguyên nhân do doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành ngày 25/11. Quyết định này khép lại chặng đường hơn 15 năm niêm yết của mã BSC trên sàn chứng khoán (từ đầu năm 2011 đến nay).

Trước đó, ngày 28/11, HNX đã phát đi cảnh báo về khả năng hủy niêm yết đối với mã này, theo HNX hiện cơ cấu cổ đông của Công ty Dịch vụ Bến Thành quá tập trung. Trong đó, chỉ 2 cổ đông lớn đã nắm trọn 90% vốn điều lệ, gồm Tổng Công ty Bến Thành nắm giữ 47,1% vốn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu 42,8% vốn.

Do cơ cấu sở hữu cô đặc, cổ phiếu BSC gần như không có thanh khoản và không phát sinh giao dịch. Trước thềm rời sàn, mã này đang giao dịch tại mức 12.300 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 10% trong vòng 1 năm và thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh trên 29.500 đồng/cổ phiếu từng ghi nhận vào đầu năm 2017.

Cùng thời gian, sàn HNX cũng đồng loạt công bố ngày hủy đăng ký giao dịch đối với nhiều cổ phiếu, với lý do chung là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của UBCKNN.

Cụ thể, hơn 83,15 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 22/12. Đây là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Shark Thủy. Động thái này chấm dứt 9 năm giao dịch trên UpCOM kể từ tháng 10/2016 của Apax Holdings.

Ghi nhận, sau sự cố liên quan đến lãnh đạo là Shark Thủy, cổ phiếu IBC chỉ loanh quanh ở mức giá 1.700 đồng/cổ phiếu suốt hơn 2 năm qua, thấp hơn rất xa so với vùng đỉnh sát 43.000 đồng/cổ phiếu từng thiết lập vào tháng 4/2017.

Loạt doanh nghiệp sắp phải rời sàn chứng khoán bắt buộc (Ảnh: IT).

Một mã cũng đình đám khác là HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương sẽ bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 9/1/2026, với ngày giao dịch cuối cùng là 8/1/2026. Quyết định này đưa ra sau khi mã Hùng Vương bị UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng vào ngày 9/12.

HVG từng là cổ phiếu "vua cá tra" trên HoSE, đã bị hủy niêm yết và chuyển sang UPCoM từ tháng 8/2020, trước khi rơi vào diện đình chỉ giao dịch. Trước thời điểm bị đình chỉ, cổ phiếu chỉ đứng giá quanh 1.400 đồng/cổ phiếu trong gần 3 năm.

Tương tự, 75 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco, mã chứng khoán: VCW) cũng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 6/1/2026, ngày giao dịch cuối cùng là 5/1/2026.

Nguyên nhân là Doanh nghiệp bị hủy tư cách đại chúng do cơ cấu cổ đông quá tập trung, khi chỉ 2 cổ đông lớn đã nắm giữ hơn 97% vốn.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và Công ty TNHH Nước sạch REE đang nắm giữ lần lượt 62,46% và 35,95% cổ phần, tương ứng tổng cộng 98.41% quyền biểu quyết tại Viwasupco. Theo đó, chỉ còn 1,59% thuộc về cổ đông nhỏ lẻ, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo quy định.

Ngoài ra, 5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1 (mã chứng khoán: SD1) cũng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 23/12, ngày giao dịch cuối cùng là 22/12. Trước đó, Sông Đà 1 đã bị UBCKNN ban hành quyết định hủy tư cách đại chúng.