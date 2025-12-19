Cổ phiếu DGC được "giải cứu" sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp

Phiên giao dịch ngày 19/12, cổ phiếu DGC của Công ty Hóa chất Đức Giang không còn cảnh giảm sàn như đã diễn ra liên tiếp 3 ngày qua. Chốt phiên hôm nay, mã này giảm 6,28% về 70.200 đồng/đơn vị.

Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh mẽ, không trong tình trạng ảm đạm, gần như mất giao dịch như ngày hôm qua. Hơn 36,7 triệu cổ phiếu DGC đã được nhà đầu tư giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang được cải thiện thanh khoản (Ảnh: DGC).

Tuy nhiên, đà giảm của DGC vẫn khiến cổ phiếu này dẫn đầu trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến thị trường hôm nay. Mã này lấy đi của chỉ số 0,54 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh bán ròng cổ phiếu của công ty hóa chất, giá trị bán ròng đạt hơn 636 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường.

Đà giảm của cổ phiếu DGC cũng khiến nhiều công ty chứng khoán kích hoạt cơ chế phòng vệ rủi ro bằng cách siết chặt điều kiện cho vay ký quỹ (margin). Đơn cử, Chứng khoán MB (MBS) thông báo hạ tỷ lệ giải ngân từ 50% xuống còn 30%, áp dụng từ hôm nay (ngày 19/12).

Hay Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) cũng giảm tỷ lệ cho vay xuống 35%, đồng thời hạ giá chặn cho vay từ 137.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 75.000 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Phú Hưng (PHS) điều chỉnh giá tính tài sản đảm bảo tối đa về mức 74.900 đồng/cổ phiếu.