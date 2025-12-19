DGC giảm sàn 3 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán đồng loạt siết margin

Thị trường chứng khoán phiên ngày 18/12 chứng kiến cú sốc lớn từ cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Mã này tiếp tục nằm sàn tại mức giá 74.900 đồng/đơn vị, đánh dấu phiên giảm hết biên độ thứ 3 liên tiếp. Áp lực bán tháo diễn ra cực mạnh với khối lượng dư bán giá sàn lên tới gần 22 triệu đơn vị nhưng thiếu vắng lực cầu đối ứng.

Đà lao dốc không phanh đã kéo vốn hóa thị trường của DGC lùi sâu về mức 28.445 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau vỏn vẹn 3 ngày giao dịch, giá trị niêm yết của doanh nghiệp đầu ngành hóa chất này bị "thổi bay" gần 6.900 tỷ đồng.

Trước diễn biến tiêu cực của thị trường, nhóm các công ty chứng khoán (CTCK) đã lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ rủi ro bằng cách siết chặt điều kiện cho vay ký quỹ (margin) đối với DGC.

Mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) thông báo hạ tỷ lệ giải ngân từ 50% xuống còn 30%, áp dụng từ ngày 19/12. Trước đó, Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) cũng giảm tỷ lệ cho vay xuống 35%, đồng thời "mạnh tay" hạ giá chặn cho vay từ 137.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 75.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu DGC đã bị bán tháo 3 phiên liên tiếp (Ảnh: VNDStock).

Tương tự, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) điều chỉnh giá tính tài sản đảm bảo tối đa về mức 74.900 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, PHS còn quyết định cắt margin đối với mã TSB (công ty con của Đức Giang) sau khi mã này cũng ghi nhận những phiên điều chỉnh sâu đồng pha với cổ phiếu mẹ. Các đơn vị khác như TCBS và AseanSc cũng đồng loạt đưa giá chặn margin về vùng 60.000-70.000 đồng/cổ phiếu, thu hẹp đáng kể dư địa đòn bẩy của nhà đầu tư.

Diễn biến bất ngờ của DGC - vốn được coi là mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định - đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Bên cạnh các đồn đoán về pháp lý chưa được xác thực, giới phân tích cho rằng nguyên nhân cốt lõi khiến dòng tiền rút chạy có thể bắt nguồn từ những thay đổi trong chính sách thuế.

Cụ thể, Nghị định 199/2025 vừa ban hành quy định lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với phốt pho vàng - mặt hàng chiến lược của Đức Giang. Theo đó, mức thuế sẽ tăng từ 5% hiện tại lên 10% vào năm 2026 và tiếp tục chạm mốc 15% vào năm 2027. Việc gia tăng chi phí thuế đầu ra được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong trung và dài hạn, buộc nhà đầu tư phải định giá lại triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu này.