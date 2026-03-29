Giá vàng thế giới tăng vọt: Dự báo tuần tới ra sao?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 23/3 đến 28/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần qua mở cửa ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá thấp nhất vàng miếng ghi nhận là 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán) và mức cao nhất là 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, chốt tuần này, giá vàng thế giới giao ngay tăng 116,4 USD lên 4.493 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm leo lên vùng 4.545 USD/ounce, tức tăng hơn 150 USD từ vùng đáy thiết lập trong phiên. Tuy nhiên chỉ sau vài giờ, giá vàng liên tục giảm sâu và quay đầu giao dịch dưới 4.500 USD/ounce.

Trong tuần này, giá kim loại quý liên tục trải qua các đợt biến động mạnh khi tăng dựng đứng hơn 300 USD rồi lại rớt một mạch từ vùng 4.500 USD/ounce xuống vùng 4.100 USD/ounce.

Các ngày sau đó, kim loại quý tăng trở lại để hướng tới các mốc quan trọng 4.600 USD, 4.800 USD và 5.000 USD, tuy nhiên đà phục hồi không kéo dài lâu khi giá vàng một lần nữa bị dìm xuống dưới mốc 4.400 USD.

Tuần này, 16 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco về triển vọng của vàng trong tuần tới. Trong đó, 8 người (50%), dự báo giá sẽ tăng, 3 người (19%) dự báo giảm, còn lại 5 người (31%) cho rằng rủi ro tăng và giảm là cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy quan điểm khá tương đồng. Có 139 người (53%) dự báo giá tăng, 60 người (23%) dự báo giảm và 64 người (24%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng xu hướng giá sẽ đi lên tuần tới. Ông nhận định phản ứng tích cực vào cuối tuần là tín hiệu đáng khích lệ cho phe mua và trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, ông chưa thấy lý do để từ bỏ xu hướng tăng, ngay cả khi đợt điều chỉnh vừa qua có biên độ rộng. Theo ông, đây vẫn là cơ hội trong bức tranh lớn hơn.

Dự báo giá vàng tuần tới, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, cũng đưa ra nhận xét sẽ tăng. Ông cho rằng các dấu hiệu trong vài ngày gần đây cho thấy đợt điều chỉnh quá mức đang dần tạo đáy, và nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm bật để quay trở lại mua vào.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo thị trường sẽ còn dao động nhưng với xu hướng nghiêng về tăng. Tuy nhiên, vị này lưu ý rằng nếu xung đột Iran hạ nhiệt, các yếu tố tiền tệ sẽ trở thành lực chi phối chính, và mặc dù các ngân hàng Trung ương đang cam kết kiểm soát lạm phát, quyết tâm này có thể bị thử thách khi dữ liệu kinh tế suy yếu.

Tuần tới sẽ có ít phiên giao dịch hơn do kỳ nghỉ Good Friday tại Mỹ, nhưng các cơ quan Chính phủ vẫn hoạt động và báo cáo việc làm tháng 3 sẽ trở thành sự kiện dữ liệu quan trọng nhất trong tuần.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý đến các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, dữ liệu việc làm JOLTS, chỉ số niềm tin tiêu dùng, báo cáo việc làm ADP, doanh số bán lẻ, PMI sản xuất và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.