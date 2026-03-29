Giá vàng miếng đã giảm hơn 18 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 23/3 đến 28/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần qua mở cửa ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá thấp nhất vàng miếng ghi nhận là 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán) và mức cao nhất là 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) từng thiết lập, giá vàng miếng hiện đã giảm 18,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng thế giới mở tuần qua quanh 4.507 USD nhưng nhanh chóng lao dốc về gần 4.130 USD trước khi bật tăng lại vùng 4.460-4.487 USD. Sau khi kiểm tra hỗ trợ 4.300 USD, giá đi ngang trong biên độ hẹp 4.350-4.440 USD.

Đến giữa tuần, vàng tăng vọt lên trên 4.600 USD rồi lại điều chỉnh về khoảng 4.360 USD. Cuối tuần, giá phục hồi mạnh lần nữa, chạm đỉnh gần 4.556 USD, tuy nhiên kết thúc tuần giao dịch vẫn ở dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập đơn vị chuyên về phân tích BubbleBubble Report, đánh giá đợt tăng mạnh của vàng vào cuối tuần là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm việc phá vỡ kháng cự kỹ thuật quanh 4.470 USD, hoạt động điều chỉnh vị thế của nhà giao dịch trước cuối tuần và rủi ro từ các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Iran. Ông cho rằng một phần của đà tăng này đến từ sự bật lại mang tính kỹ thuật đã được dự báo trước.

Chuyên gia cho biết đang theo dõi vùng hỗ trợ từ 4.300 đến 4.600 USD - ngưỡng đóng vai trò quan trọng từ tháng 10 với nhiều đỉnh và đáy hình thành trong vùng này.

Cho đến nay, vàng vẫn giữ được trên hoặc trong vùng đó, và đây là yếu tố ông đặc biệt quan tâm. Theo ông, nếu giá duy trì trên vùng này, triển vọng sẽ tích cực và việc bật lên từ đây là điều không bất ngờ. Ông cũng nhấn mạnh rằng vàng vẫn đang trong xu hướng tăng nếu xét theo đường trung bình động 200 ngày.

Ông cho rằng đợt bán tháo vừa qua là phản ứng thái quá đối với xung đột ở Iran và không phải là tín hiệu đảo chiều xu hướng dài hạn. Vị này cũng lưu ý rằng trong các thị trường tăng dài hạn, việc xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh là điều bình thường, không có tài sản nào tăng mãi theo đường thẳng.

Theo ông, thị trường kim loại quý vẫn chịu tác động mạnh từ các diễn biến liên quan đến Iran và các phát biểu chính trị, khiến việc xác định xu hướng trở nên khó khăn. Ban đầu có kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn, sau đó lại xuất hiện nghi ngờ, nhưng ông cho rằng khả năng cao là xung đột sẽ dần hạ nhiệt. Nếu điều đó xảy ra, giá dầu và đồng USD sẽ giảm, qua đó hỗ trợ tích cực cho vàng.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cho biết vàng đã giữ được đường trung bình động 200 ngày quanh mức 4.092 USD vào đầu tuần - mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Ông nhận định nỗ lực phục hồi đã bị chặn lại quanh vùng trên 4.602 USD vào giữa tuần. Theo ông, nếu vượt được mức này, giá vàng có thể hướng tới 4.760 USD.

Tuy nhiên, việc leo thang xung đột Iran có thể kéo giá quay lại vùng đáy. Ông cũng đề cập đến khả năng các nước xuất khẩu dầu ở Trung Đông có thể đang bán trái phiếu Mỹ và vàng để tăng nguồn thu.

John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Walsh Trading, cho rằng sự bất định xoay quanh xung đột ở Iran khiến việc dự đoán xu hướng thị trường trở nên rất khó khăn.

Ông nhận định đây là giai đoạn biến động mạnh và những điều thị trường kỳ vọng có thể sẽ không xảy ra. Theo ông, dù các yếu tố kỹ thuật vẫn đóng vai trò, nhưng thị trường không phản ứng như dự đoán khi căng thẳng gia tăng.

Ông cũng cho rằng các nhà giao dịch hiện có xu hướng phòng thủ hơn trước cuối tuần do rủi ro tin tức bất ngờ. Ông nhận định dòng tiền lớn đang quay trở lại thị trường vàng và mục tiêu dài hạn vẫn hướng tới mốc 5.000 USD, bởi phần lớn nhà đầu tư không mua vàng chỉ để kỳ vọng mức tăng thấp.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FxPro, lại cho rằng giá vàng có thể giảm. Ông nhận định vàng kết thúc tuần với diễn biến tích cực, nhưng sự kết hợp giữa việc đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán suy yếu đang tạo ra môi trường bất lợi cho kim loại quý.

Theo ông, trong bối cảnh này, các đợt tăng của vàng thường chỉ mang tính ngắn hạn và gắn với vai trò trú ẩn an toàn. Ông cho rằng xu hướng tăng chỉ thực sự quay lại khi các ngân hàng Trung ương phát tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.