Báo Dân trí đã đưa ESG đến với doanh nghiệp một cách bài bản và thực chất

Doanh nghiệp có cơ hội hiểu đúng và đầy đủ về ESG

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” và Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 do báo Dân trí tổ chức ngày 22/12, chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Deloitte Việt Nam - đánh giá, báo Dân trí đã thực hiện rất tốt vai trò truyền thông trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu đúng và đầy đủ về ESG.

"Thông qua hệ thống hội thảo, các bài viết chuyên sâu cùng phần đề dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận, báo Dân trí đã góp phần đưa ESG đến gần hơn với doanh nghiệp một cách bài bản và thực chất", bà Ngọc nói.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tham dự (Ảnh: Dân trí).

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, báo Dân trí còn chủ động tổ chức các diễn đàn, tạo không gian mở để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

Theo bà Ngọc, những hoạt động này giúp doanh nghiệp tiếp cận ESG theo chiều sâu, đi sát chuỗi ngành và lĩnh vực hoạt động của mình, thay vì chỉ dừng ở khái niệm chung. Đồng thời, cách thức truyền thông của báo Dân trí cũng góp phần lan tỏa thông điệp ESG đến từng người tiêu dùng, giúp họ nhận thức rõ vai trò của mình chính là thị trường và là đối tượng mà doanh nghiệp cần hướng tới trong hành trình phát triển bền vững.

"Báo Dân trí đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia chia sẻ cả trực tiếp lẫn gián tiếp, không giới hạn đối tượng. Cách làm này góp phần hình thành một kênh truyền thông cởi mở, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp", bà Ngọc nhấn mạnh.

Theo bà Trần Thị Thúy Ngọc, báo Dân trí đã góp phần đưa ESG đến gần hơn với doanh nghiệp một cách bài bản và thực chất (Ảnh: Dân trí).

Trong thời gian tới, bà Ngọc kỳ vọng báo Dân trí sẽ tiếp tục đi sâu hơn theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể. Việc tổ chức thêm các hội thảo, cuộc thi chuyên biệt theo ngành, với sự dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, tiên phong, sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những bài toán ESG tương đồng mà nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt.

Cũng góp mặt trong 2 sự kiện về ESG của báo Dân trí chiều 22/12, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho hay, diễn đàn giúp doanh nghiệp đánh giá chính mình trong bức tranh chung của doanh nghiệp Việt Nam và khu vực. Từ đó xem doanh nghiệp đang ở đâu, đã tiệm cận thông lệ quốc tế chưa và còn khoảng trống nào cần xem xét thay đổi, bổ sung.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 là kênh kết nối với các chuyên gia, đối tác, nhà cung ứng, những người đang đối mặt với các bài toán ESG trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ ngày càng cao từ thị trường xuất khẩu và nhà đầu tư.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhận cúp vinh danh và chứng nhận Vietnam ESG Awards 2025 (Ảnh: Dân trí).

Doanh nghiệp sẽ nhận ra tính cấp thiết của thực hành ESG

Bà Hà Thị Bích Thủy, Giám đốc Phát triển của Công ty cổ phần Nature World Group, đánh giá, báo Dân trí là cơ quan báo chí tiên phong trong truyền thông thực hành ESG - bộ 3 tiêu chuẩn Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), Quản trị (Governance) để đo lường mức độ phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp - đến với cộng đồng, doanh nghiệp và từng cá nhân.

"Với độ phủ rộng và uy tín lớn tại Việt Nam, báo Dân trí đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chuyển tải thông tin về đời sống, các xu hướng mới cũng như những chủ trương, chính sách quan trọng trong đó có ESG.

Tôi kỳ vọng diễn đàn ESG sẽ được tổ chức thường xuyên và lâu dài hơn nữa, không chỉ hướng tới đối tượng doanh nghiệp mà còn tác động tới từng cá nhân trong xã hội", bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, thực hành ESG không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp bước vào thị trường toàn cầu, từ đó có những bước tiến xa hơn.

"ESG là một khái niệm rất rộng lớn nhưng liên quan mật thiết đến từng cá nhân và tập thể. Nếu các doanh nghiệp quan tâm và áp dụng ESG trong hoạt động, tôi tin tưởng chương trình này tại Việt Nam chắc chắn sẽ thành công", bà nói thêm.

Cùng chung quan điểm với bà Thủy, ông Philips Nguyen Mucker, đại diện The ESG Institute tại Việt Nam - tổ chức chuyên tư vấn cho doanh nghiệp tích hợp các nguyên tắc ESG tại Việt Nam - cho rằng, báo Dân trí đang gánh vác trách nhiệm lớn trong việc chuyển tải thông điệp của ESG tới người dân và doanh nghiệp. Bởi, báo chí là kênh chính thống mà mọi người tiếp cận thông tin hàng ngày.

"Ban đầu, công chúng có thể chưa hiểu về chiều sâu của ESG. Theo thời gian, thông qua các bài viết và hội thảo, doanh nghiệp sẽ nhận ra tính cấp thiết của thực hành ESG, giúp mở ra cơ hội kinh doanh và tiếp cận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư", ông Philips nhấn mạnh.

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam, cho rằng, Vietnam ESG Awards 2025 là một cột mốc, không phải đích đến. Vietnam ESG Awards 2025 nhắc nhở doanh nghiệp ESG không chỉ để “đáp ứng tiêu chí”, mà phải được thực hiện một cách thực chất, dài hạn và gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam đánh giá, Vietnam ESG Awards và Diễn đàn ESG Việt Nam mang lại 2 giá trị song song cho doanh nghiệp.

Về chiến lược, đây là diễn đàn giúp doanh nghiệp đối chiếu cách làm của mình với xu hướng ESG trong nước và quốc tế, từ đó điều chỉnh lộ trình phù hợp hơn. Đặc biệt trong bối cảnh chính sách và kỳ vọng của thị trường ngày càng rõ ràng.

Về uy tín thị trường, sự ghi nhận từ một diễn đàn uy tín giúp tăng niềm tin của người tiêu dùng, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời khẳng định rằng những nỗ lực ESG của doanh nghiệp là minh bạch và đáng tin cậy.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Hạng mục Quản trị, Vietnam ESG Awards 2025 (Ảnh: Dân trí).

Sẵn sàng đồng hành với Diễn đàn ESG Việt Nam 2026

Đánh giá về giá trị mang lại cho doanh nghiệp, ông Lê Văn Hiệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Miza, cho rằng giá trị lớn nhất của Diễn đàn ESG Việt Nam và Vietnam ESG Awards 2025 do báo Dân trí tổ chức là sự kết nối và niềm tin. Danh vị này giúp đối tác, ngân hàng và khách hàng nhìn nhận Miza là một doanh nghiệp có quản trị minh bạch và trách nhiệm.

"Trong kinh doanh, uy tín chính là tài sản lớn nhất. Với Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, Miza chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành. Chúng tôi không chỉ muốn dừng lại ở vai trò người tham dự mà mong muốn chia sẻ những "nỗi đau" và kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành giấy”, ông Hiệp cho hay.

Vietnam ESG Awards nhận được sự đánh giá cao của doanh nghiệp và giới chuyên gia (Ảnh: Dân trí).

Bà Lê Thị Bảo Ngọc - Trưởng ban ESG Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới - cũng đánh giá cao những giá trị thiết thực Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đem lại. Theo bà Ngọc, trong quá trình tìm hiểu về ESG, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 là nhịp cầu nối của doanh nghiệp đến với ESG thông qua loạt hoạt động về hội thảo, tọa đàm...

Theo bà Ngọc, Vietnam ESG Awards 2025 là quá trình đánh giá lại việc nắm bắt sự “hiểu” và “làm” đúng của doanh nghiệp trong thực thi ESG.

"Nói về giá trị mang lại, diễn đàn ESG Việt Nam 2025 và Vietnam ESG Awards 2025 không đơn giản là động lực mà còn mang ý nghĩa dẫn đường cho các chuỗi hoạt động tiếp theo của công ty khi mà ESG đang là câu chuyện toàn cầu hướng tới. Khách hàng của công ty cũng đang mong chờ điều đó.

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới vẫn tiếp tục mục tiêu ESG của mình và chọn diễn đàn là “người hướng dẫn” trên con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có được “tấm vé ESG” càng sớm, doanh nghiệp càng thuận lợi hơn trong cuộc đua thị trường hiện nay", bà Lê Thị Bảo Ngọc nói và khẳng định doanh nghiệp vẫn tiếp tục đồng hành với Diễn đàn ESG Việt Nam 2026.

Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chia sẻ rằng, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 và Vietnam ESG Awards 2025 là sự kiện quan trọng, tạo lập diễn đàn đối thoại, học hỏi và ghi nhận thực hành ESG trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo vị đại diện, được vinh danh Vietnam ESG Awards 2025, MSB đã khẳng định và nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng, thể hiện cam kết cao của ngân hàng này khi theo đuổi các mục tiêu chiến lược trong tiến trình xanh hóa, hướng tới nền kinh tế phát thải thấp và mong muốn tạo dựng giá trị bền vững với các bên liên quan.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) đánh giá, Vietnam ESG Awards 2025 và Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 không chỉ là các sự kiện vinh danh hay đối thoại chính sách. Quan trọng hơn, danh vị và diễn đàn đã trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia ESG trong và ngoài nước.

Chia sẻ của các diễn giả đem lại nhiều kiến thức hữu ích cho doanh nghiệp (Ảnh: Dân trí).

Việc tham gia xuyên suốt các hoạt động diễn đàn sẽ hỗ trợ tất cả các bên tham gia cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi lẫn nhau và cùng định hình các tiêu chuẩn ESG phù hợp với môi trường kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới, thích ứng với các biến đổi rất nhanh của nền kinh tế Việt Nam hay khu vực.

Đại diện ngân hàng nêu rất vinh dự và sẵn sàng đồng hành với Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 để lan tỏa các giá trị về phát triển bền vững trên mọi khía cạnh. Sự kiện đóng vai trò quan trọng trong kết nối cộng đồng ESG và thúc đẩy thực hành bền vững, hỗ trợ chuyển đổi, đem lại giá trị cho cộng đồng, đây cũng là một trong những hành động chiến lược mà ngân hàng đang theo đuổi.